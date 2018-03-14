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14 марта 18, 10:17
NieR: Automata отпразднует годовщину особыми событиями
NieR: Automata
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NieR: Automata празднует свою первую годовщину. Компания Square Enix сообщила, что продажи игры достигли 2,5 миллионов копий.

В честь годовщины игру отдают в Steam за полцены до завтрашнего дня. Всех игроков поздравил с первым юбилеем директор игры, Йоко Таро. Подробности о юбилейном мероприятии станут известны позже, и насколько широким будет охват игроков, нам ещё предстоит узнать.
gameway.com.ua
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