NieR: Automata отпразднует годовщину особыми событиями

В честь годовщины игру отдают в Steam за полцены до завтрашнего дня. Всех игроков поздравил с первым юбилеем директор игры, Йоко Таро. Подробности о юбилейном мероприятии станут известны позже, и насколько широким будет охват игроков, нам ещё предстоит узнать.