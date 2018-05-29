Deliverance поделились планами по дальнейшему развитию игры

Разработчики наконец поделились ими — пока, правда, только на ближайший год.

Нас ожидают сразу четыре платных сюжетных дополнения — «Из пепла», «Амурные приключения отважного Яна Птачека», «Отряд бастардов» и «Женская доля». Первые три выйдут до конца 2018-го, тогда как сюжетной линии за девушку предстоит ждать до следующего года, однако поддержавшие кампанию на Kickstarter получат дополнения бесплатно.

Также бесплатными обновлениями в течение года авторы чешской RPG введут повышенную сложность, турнир и поддержку модификаций. Также создатели продолжают работать над двумя фильмами — о разработке Kingdom Come и об «академии поединков».