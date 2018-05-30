Игры Новости Игр
30 мая 18, 09:39
Новый Mega Man выйдет в этом году (ВИДЕО)
Впервые за восемь лет. Capcom выпустит Mega Man 11 второго октября.
Игра будет доступна на PC, PS4, X1, Switch. Все отличительные особенности серии сохранятся.
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Игры Новости Игр
30 мая 18, 09:39
Новый Mega Man выйдет в этом году (ВИДЕО)
Впервые за восемь лет. Capcom выпустит Mega Man 11 второго октября.
Игра будет доступна на PC, PS4, X1, Switch. Все отличительные особенности серии сохранятся.
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