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30 мая 18, 09:39
Новый Mega Man выйдет в этом году (ВИДЕО)
Mega Man
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Впервые за восемь лет. Capcom выпустит Mega Man 11 второго октября.

Впервые за восемь лет. Capcom выпустит Mega Man 11 второго октября.

Игра будет доступна на PC, PS4, X1, Switch. Все отличительные особенности серии сохранятся.
gameway.com.ua
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