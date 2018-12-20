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20 декабря 18, 09:20
Создатели Pokemon GO теперь стоят 4 миллиарда долларов
Pokemon GO
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Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что стоимость студии Niantic, разработчиков мобильного хита Pokemon GO, составляет 4 миллиарда долларов.

Недавно компания привлекла инвестиции в размере 200 миллионов долларов, а в прошлом году её стоимость составляла 2,7 миллиарда долларов.

Мобильное развлечение Pokemon GO вышло в 2016 году, игра до сих пор приносит своему издателю стабильную прибыль. В ноябре проект заработал 80 миллионов долларов США, в Америке он входит в топ-200 самых популярных мобильных приложений.

Сейчас студия Niantic работает над Harry Potter: Wizards Unite — AR-игрой по вселенной «Гарри Поттера».
gameway.com.ua
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