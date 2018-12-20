Релизный трейлер Kingdom Hearts 3. видео

Третью номерную часть известного приключенческого цикла анонсировали ещё в 2013-м. 29 января игра, наконец, выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.

Игроки Kingdom Hearts 3 переживут насыщенную и сказочную историю Соры, Дональда Дака, Гуфи и других известных персонажей. Героям, чтобы одолеть Мастера Ксеханорта и найти семь потерянных стражей света и «ключ к возвращению сердец», придётся посетить несколько диснеевских и пиксаровских миров.