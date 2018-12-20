Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.61
USD
27.72
RUB
0.41
EUR
31.62
USD
27.55
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
20 декабря 18, 09:25
Релизный трейлер Kingdom Hearts 3. видео
Kingdom Hearts 3
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Square Enix и Disney опубликовали релизный трейлер Kingdom Hearts 3.

Третью номерную часть известного приключенческого цикла анонсировали ещё в 2013-м. 29 января игра, наконец, выйдет на PlayStation 4 и Xbox One.

Игроки Kingdom Hearts 3 переживут насыщенную и сказочную историю Соры, Дональда Дака, Гуфи и других известных персонажей. Героям, чтобы одолеть Мастера Ксеханорта и найти семь потерянных стражей света и «ключ к возвращению сердец», придётся посетить несколько диснеевских и пиксаровских миров.
gameway.com.ua
Ещё по теме:
PES 2019: Демо выйдет в августе
Ремейк Resident Evil 2 выйдет без VR
Sony Japan прекратили поддержку игровой консоли PlayStation
Кадры из эпизода The Walking Dead: The Final Season (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый трейлер Devil May Cry V. видео
noimageСоздатели Pokemon GO теперь стоят 4 миллиарда долларов
noimageВ Call of Duty: Black Ops 4 появится новый специалист
noimageRAGE 2 не будет Steam. У Bethesda свой клиент. ВИДЕО
noimageНовая игра студии Avalanche, авторов Just Cause 4 (видео)
Лента новостей