Square Enix и Disney издадут коллекцию игр Kingdom Hearts

Square Enix и Disney представили уникальное собрание игр серии Kingdom Hearts для PlayStation 4. Издание The Story So Far объединит девять частей знаменитой франшизы и появится в продаже уже 29 марта 2019 года.

В Kingdom Hearts — The Story So Far игроки отправятся в волшебное приключение вместе с Сорой, Дональдом, Гуфи и их друзьями, чтобы спасти мир от вторжения таинственных Бессердечных. Героев ждут знаменитые миры Disney и знакомые с детства персонажи, готовые храбро сражаться с силами тьмы.

Издание The Story So Far содержит:

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (HD Remasteredcinematics) Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)