Apex Legends стала лидером на Twitch в феврале

«Королевская битва» Apex Legends вышла 4 февраля и практически за месяц стала популярной не только среди игроков, но и среди зрителей стримингового сервиса Twitch.

Благодаря сайту Esports Observer стало известно, что Apex Legends в феврале обошла по времени просмотров и League of Legends, и Fortnite, и CS:GO с Dota 2.

Полный топ-10 самых просматриваемых игр на Twitch в феврале:

League of Legends — 81,1 миллион часов

Fortnite — 60 миллионов часов

Раздел Just Chatting — 53,1 миллион часов

CS:GO — 41,9 миллионов часов

Dota 2 — 41,3 миллиона часов

Overwatch — 20,3 миллиона часов

World of Warcraft — 16,6 миллионов часов

PUBG —13 миллионов часов

Hearthstone — 12 миллионов часов