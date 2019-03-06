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6 марта 19, 17:39
Apex Legends стала лидером на Twitch в феврале
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«Королевская битва» Apex Legends вышла 4 февраля и практически за месяц стала популярной не только среди игроков, но и среди зрителей стримингового сервиса Twitch.

«Королевская битва» Apex Legends вышла 4 февраля и практически за месяц стала популярной не только среди игроков, но и среди зрителей стримингового сервиса Twitch.

Благодаря сайту Esports Observer стало известно, что Apex Legends в феврале обошла по времени просмотров и League of Legends, и Fortnite, и CS:GO с Dota 2.

Полный топ-10 самых просматриваемых игр на Twitch в феврале:

Apex Legends — 101,9 миллионов часов 
League of Legends — 81,1 миллион часов 
Fortnite — 60 миллионов часов 
Раздел Just Chatting — 53,1 миллион часов 
CS:GO — 41,9 миллионов часов
Dota 2 — 41,3 миллиона часов 
Overwatch — 20,3 миллиона часов 
World of Warcraft — 16,6 миллионов часов
PUBG —13 миллионов часов 
Hearthstone — 12 миллионов часов
gameway.com.ua
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