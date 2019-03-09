Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
8 марта 19, 22:40
В Сеть утекла версия Devil May Cry 5 без защиты Denuvo
Devil May Cry 5
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Релиз Devil May Cry 5 состоялся 8 марта 2019 года, но уже через несколько часов после выхода PC-версия слэшера от Capcom появилась на торрентах.

Всё дело в том, что в Сеть утекла версия игры, в которой отсутствует антипиратская защита Denuvo.

Ранее подобное случилось с Final Fantasy XV: Windows Edition, когда китайской релиз-группе 3DM за несколько дней до выхода игры удалось заменить защищённые файлы теми, что были в демоверсии проекта, не использовавшей никакой антипиратской защиты.

Позже издание PC Gamer проверило, как сильно Denuvo влияет на производительность Final Fantasy XV, но пришло к выводу, что почти никак. Однако в конце декабря 2018 года на YouTube-канале Overlord Gaming появилось видео, в котором показаны отличия игры без Denuvo и с ней. 

Судя по нему, защита всё-таки снижает производительность. Например, Dishonored 2: Death of the Outsider без Denuvo работает на 7% быстрее, а главное меню и уровни с Denuvo грузятся на 30% и 80% медленнее соответственно.
gameway.com.ua
Ещё по теме:
Видео: Warcraft: новый русскоязычный трейлер экранизации
Видео: Анонс Battlefield 5 LIVE
Видео: Battlefield 1 на всех настройках графики
Dead Rising на PC выйдет в сентябре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей