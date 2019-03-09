В Сеть утекла версия Devil May Cry 5 без защиты Denuvo

Всё дело в том, что в Сеть утекла версия игры, в которой отсутствует антипиратская защита Denuvo.

Ранее подобное случилось с Final Fantasy XV: Windows Edition, когда китайской релиз-группе 3DM за несколько дней до выхода игры удалось заменить защищённые файлы теми, что были в демоверсии проекта, не использовавшей никакой антипиратской защиты.

Позже издание PC Gamer проверило, как сильно Denuvo влияет на производительность Final Fantasy XV, но пришло к выводу, что почти никак. Однако в конце декабря 2018 года на YouTube-канале Overlord Gaming появилось видео, в котором показаны отличия игры без Denuvo и с ней.

Судя по нему, защита всё-таки снижает производительность. Например, Dishonored 2: Death of the Outsider без Denuvo работает на 7% быстрее, а главное меню и уровни с Denuvo грузятся на 30% и 80% медленнее соответственно.