Ubisoft в Украине:Игровые студии Ubisoft Kiev, Ubisoft Odesa

Чуть более года назад, в марте 2018 г., компания Ubisoft, один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире, объявила об открытии второй в нашей стране студии, в Одессе. На днях Ubisoft провела в городе на берегу Черного моря специальное мероприятие, на котором рассказала о развитии студии за год, дальнейших планах и в целом о бизнесе компании в Украине и в мире.

Ubisoft Entertainment SA (ранее Ubi Soft Entertainment SA) создана 28 марта 1982 г. в пригороде Парижа Монтрёй пятью братьями Гиймо. 18,5% акций компании до сих пор принадлежит семье Гиймо, а Ив Гиймо остается генеральным директором. Ubisoft является четвертой по размерам выручки публичной игровой компанией в мире. Доход издателя за 2018 г. составил €1,732 млрд. при чистой прибыли €139,5 млн.

Ubisoft владеет 12 франшизами, игры которых разошлись тиражом свыше 1 млн. экземпляров — среди них такие серии как Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon, The Settlers, Anno, Rayman и многие другие. 55% доходов компании за 2018 г. пришлось на цифровые продажи. Большинство новых игр Ubisoft разрабатываются по модели Games as a Service.

На текущий момент в Ubisoft работает свыше 14 тыс. сотрудников в 40+ студиях в 26 странах мира, причем более 80% из них непосредственно связаны с разработкой игр. Это действительно очень высокий процент. Только за последние 5 лет компания выросла по числу сотрудников в 1,5 раза. В Ubisoft работают люди 98 национальностей, разговаривающие на 55 языках. Учитывая, что разработку каждой новой игры ведут, как правило, сразу несколько студий в разных концах мира, внутренним языком компании, несмотря на ее французские корни, является английский.

Украинские подразделения Ubisoft входят в так называемый Eastern European Hub, руководит которым управляющий директор Ubisoft Romania Себастьян Делен, уже более 20 лет работающий в Ubisoft. В составе восточноевропейского хаба одновременно и одна из старейших, и одна из самых молодых студий – Ubisoft Bucharest (1992), Ubisoft Sofia (2006), Ubisoft Kiev (2008), Ubisoft Belgrade (2016) и Ubisoft Odesa (2018). Суммарно в студиях, входящих в наш регион, работают 2400 сотрудников, около 17% от всей компании. Восточноевропейские студии Ubisoft принимали участие в разработке игр серий Watch Dogs, Ghost Recon, Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Trials, The Crew, Steep и других.

Киевская студия Ubisoft была создана в 2008 г. и начиналась всего с нескольких человек, прошедших стажировку в Ubisoft Bucharest. Сейчас же в Ubisoft Kiev более 600 сотрудников, что делает ее крупнейшей из разрабатывающих AAA-игры компанией Украины. В Киеве работали практически над всеми последними проектами Ubisoft, включая такие игры как Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Trials Rising, Steep, The Settlers 7 : History Edition, The Settlers (2019), ANNO 1800, Assassin’s Creed III Remastered и др.