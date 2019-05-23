Ubisoft в Украине:Игровые студии Ubisoft Kiev, Ubisoft Odesa

Чуть более года назад, в марте 2018 г., компания Ubisoft, один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире, объявила об открытии второй в нашей стране студии, в Одессе. На днях Ubisoft провела в городе на берегу Черного моря специальное мероприятие, на котором рассказала о развитии студии за год, дальнейших планах и в целом о бизнесе компании в Украине и в мире.Ubisoft Entertainment
Ubisoft Entertainment SA (ранее Ubi Soft Entertainment SA) создана 28 марта 1982 г. в пригороде Парижа Монтрёй пятью братьями Гиймо. 18,5% акций компании до сих пор принадлежит семье Гиймо, а Ив Гиймо остается генеральным директором. Ubisoft является четвертой по размерам выручки публичной игровой компанией в мире. Доход издателя за 2018 г. составил €1,732 млрд. при чистой прибыли €139,5 млн.
Ubisoft владеет 12 франшизами, игры которых разошлись тиражом свыше 1 млн. экземпляров — среди них такие серии как Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon, The Settlers, Anno, Rayman и многие другие. 55% доходов компании за 2018 г. пришлось на цифровые продажи. Большинство новых игр Ubisoft разрабатываются по модели Games as a Service.
На текущий момент в Ubisoft работает свыше 14 тыс. сотрудников в 40+ студиях в 26 странах мира, причем более 80% из них непосредственно связаны с разработкой игр. Это действительно очень высокий процент. Только за последние 5 лет компания выросла по числу сотрудников в 1,5 раза. В Ubisoft работают люди 98 национальностей, разговаривающие на 55 языках. Учитывая, что разработку каждой новой игры ведут, как правило, сразу несколько студий в разных концах мира, внутренним языком компании, несмотря на ее французские корни, является английский.Ubisoft Eastern European Hub
Украинские подразделения Ubisoft входят в так называемый Eastern European Hub, руководит которым управляющий директор Ubisoft Romania Себастьян Делен, уже более 20 лет работающий в Ubisoft. В составе восточноевропейского хаба одновременно и одна из старейших, и одна из самых молодых студий – Ubisoft Bucharest (1992), Ubisoft Sofia (2006), Ubisoft Kiev (2008), Ubisoft Belgrade (2016) и Ubisoft Odesa (2018). Суммарно в студиях, входящих в наш регион, работают 2400 сотрудников, около 17% от всей компании. Восточноевропейские студии Ubisoft принимали участие в разработке игр серий Watch Dogs, Ghost Recon, Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Trials, The Crew, Steep и других.Ubisoft Kiev
Киевская студия Ubisoft была создана в 2008 г. и начиналась всего с нескольких человек, прошедших стажировку в Ubisoft Bucharest. Сейчас же в Ubisoft Kiev более 600 сотрудников, что делает ее крупнейшей из разрабатывающих AAA-игры компанией Украины. В Киеве работали практически над всеми последними проектами Ubisoft, включая такие игры как Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Trials Rising, Steep, The Settlers 7 : History Edition, The Settlers (2019), ANNO 1800, Assassin’s Creed III Remastered и др.
Мало того, прямо сейчас в Киеве, совместно с другими студиями Ubisoft, разрабатывают анонсированную буквально несколько дней назад Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Этот сиквел Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, в котором будут представлены некоторые уникальные игровые механики, выйдет уже 4 октября 2019 г.
С 2015 г. киевской, а с 2018 г. и одесской студиями, руководит Адриан Щербанеску. Адриан закончил Политехнический университет Бухареста и пришел в игровую индустрию из телекоммуникационной. С 2011 г. он работал в Ubisoft Bucharest, а с 2015 г. — в Ubisoft Kiev. В 2016 г. был назначен главой украинской студии. За 3 года под руководством Адриана Щербанеску Ubisoft Kiev выросла почти в 3 раза по числу сотрудников, был открыт департамент тестирования, IT-департамент, а также большое количество программ развития и обучения как для сотрудников, так и для тех, кто мечтает начать карьеру в сфере разработки игр.
Основные экспертизы Ubisoft Kiev остаются прежними – портирование и тестирование игр Ubisoft на ПК, включая прямое сотрудничество с производителями графических чипов и имплементацию последних графических технологий; создание контента; кооперация с другими студиями компании.Ubisoft Odesа
Самая молодая студия Ubisoft, недавно отметившая свою годовщину, уже собрала под своей крышей более 40 разработчиков, а в планах на 2019 г. дальнейшее расширение. Основные экспертизы студии – программирование, дизайн, арт и так называемый Dev Test, создание софта для снижения стоимости и времени разработки (анализ кода, анализ потоков данных, отслеживаемость кода и т.д.). Буквально на днях Ubisoft Odesa переехала в новый офис площадью 1000 м2 в историческом центре города (возле Греческой площади). Прямо сейчас в компании открыто 9 новых вакансий.
За прошедший год сотрудники Ubisoft Odesa успели, вместе с Ubisoft Kiev, принять участие в разработке хардкорной мотоциклетной аркады Trials Rising, а прямо сейчас, совместно с еще семью студиями Ubisoft, одесситы заняты в производстве следующего AAA-блокбастера компании – тактического шутера Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Неплохой старт, как для совсем молодой команды.
На базе Ubisoft Odesa планируется запуск интернатуры по программированию на C++. Если вам нравится то, что делает Ubisoft, вы хотите начать карьеру в сфере разработки игр и живете в Одессе или области, попробуйте подать заявку на участие в данной обучающей программе. Заявки на 2019 г. принимаются до 31 мая 2019 г, а сама интернатура стартует в августе.
Одна из основных задач Ubisoft Odesa на 2019 г. – привлечение и выращивание новых талантов, развитие тесных связей с локальным сообществом разработчиков игр. Что ж, это можно только приветствовать, Одесса — третий по величине город Украины, который пока что уступает Киеву, Харькову и Львову по количеству игровых студий и разработчиков. Надеемся, инициативы Ubisoft подтолкнут рост отрасли в регионе.
Что ж, пожелаем разработчикам удачи и будем с интересом ждать выхода Ghost Recon Breakpoint 4 октября 2019 г., чтобы оценить работу специалистов из Ubisoft Kiev и Ubisoft Odesa.
P.S. Бонусы.
Вышедшее несколько дней назад интервью с сотрудницей Ubisoft Kiev, дизайнером уровней Ольгой Макаренко (англ.).
Рассказ о создании и работе киевской студии Ubisoft – «Ubisoft Kiev: здесь делают Assassin’s Creed для ПК» (2014 г.).