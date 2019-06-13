Синдзи Миками анонсировал мистический экшен-хоррор GhostWire

Знаменитый геймдизайнер презентовал первый трейлер приключения.

«В Токио начинают пропадать люди. Вам предстоит выяснить, что происходит, и уничтожить врага, с которым город ещё не сталкивался. Получайте невероятные способности, чтобы бороться со сверхъестественным, раскрывайте жуткие тайны и знакомьтесь с городскими легендами» — сообщается в описании приключения.

Действие игры развернется в Токио, где происходят необычные загадочные события, в результате которых бесследно пропадают горожане японской столицы. В игре будут затронуты темы городской мистики, легенд и оккультизма. Слоган GhostWire: Tokyo звучит так: «Не бойся неизведанного. Атакуй».

Точная дата релиза пока неизвестна. Другие подробности господин Миками и его команда раскроют позже.