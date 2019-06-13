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12 июня 19, 20:37
Синдзи Миками анонсировал мистический экшен-хоррор GhostWire
мистический экшен-хоррор
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Отец серии Resident Evil и создатель The Evil Within Синдзи Миками анонсировал свой новый проект — мистический хоррор GhostWire: Tokyo

Знаменитый геймдизайнер презентовал первый трейлер приключения.

«В Токио начинают пропадать люди. Вам предстоит выяснить, что происходит, и уничтожить врага, с которым город ещё не сталкивался. Получайте невероятные способности, чтобы бороться со сверхъестественным, раскрывайте жуткие тайны и знакомьтесь с городскими легендами» — сообщается в описании приключения.

Действие игры развернется в Токио, где происходят необычные загадочные события, в результате которых бесследно пропадают горожане японской столицы. В игре будут затронуты темы городской мистики, легенд и оккультизма. Слоган GhostWire: Tokyo звучит так: «Не бойся неизведанного. Атакуй».

Точная дата релиза пока неизвестна. Другие подробности господин Миками и его команда раскроют позже.
gameway.com.ua
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