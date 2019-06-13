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12 июня 19, 20:51
Bethesda назвала дату релиза Doom Eterna
BATTLEMODE.
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На пресс-конференции Bethesda в рамках E3 2019 создатели Doom Eternal презентовали два трейлера игры, назвали дату ее выхода и анонсировали новый сетевой режим BATTLEMODE.

В Doom Eternal игроку предстоит перевоплотиться в Палача Рока, набрать мощных пушек, посетить невиданные миры, познакомиться с новыми интересными демонами — и разнести их в ошметки. Пользователей ждет безупречная комбинация скорости, мощи и много экшена.

Режим BATTLEMODE рассчитан на трех игроков. Один должен отыгрывать роль Думгая, а другие двое, будучи демонами, в течении трех раундов пытаться его уничтожить.

Кроме всего прочего, Bethesda назначила дату релиза боевика. Он выйдет 22 ноября 2019 года на PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.
gameway.com.ua
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