Bethesda назвала дату релиза Doom Eterna

В Doom Eternal игроку предстоит перевоплотиться в Палача Рока, набрать мощных пушек, посетить невиданные миры, познакомиться с новыми интересными демонами — и разнести их в ошметки. Пользователей ждет безупречная комбинация скорости, мощи и много экшена.

Режим BATTLEMODE рассчитан на трех игроков. Один должен отыгрывать роль Думгая, а другие двое, будучи демонами, в течении трех раундов пытаться его уничтожить.

Кроме всего прочего, Bethesda назначила дату релиза боевика. Он выйдет 22 ноября 2019 года на PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.



