Private Division назвали дату релиза The Outer Worlds

Авторы на E3 2019 во время конференции Microsoft презентовали новый трейлер своего детища.

Студия Obsidian Entertainment, известная своими ролевыми играми, не без волнения ждет релиз своего проекта The Outer Worlds — мрачную и в то же время ироничную историю о поселении на краю галактики, исход которой зависит от решений игрока. Цепкая хватка корпоративной бюрократии по сюжету начнет слабеть, когда в поселении появится незваный гость — игрок. Поступки пользователя прямо повлияют на ход повествования, развитие персонажа, судьбы спутников протагониста и концовку.

«Когда я узнал, что по условиям контракта мне предстоит работать с Леонардом, мы решили сделать игру нашей мечты, — сообщил Тим Кейн, соруководитель проекта в Obsidian. — В ней всё определяют действия игрока — вы вольны решить любую ситуацию так, как вам захочется. История игры зависит именно от вас… а не от нас. Всё потому, что мы пока не придумали, как заставить вас играть по нашим правилам. По крайней мере, пока».

The Outer Worlds можно будет проходить самыми разными способами. В распоряжении героя будет целый арсенал стрелкового и холодного футуристического оружия, но ему никто не запретит решать проблемы с помощью классической дипломатии или делегировать полномочия вашим спутникам.