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12 июня 19, 21:13
Private Division назвали дату релиза The Outer Worlds
The Outer Worlds
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Private Division и Obsidian Entertainment объявили, что игра The Outer Worlds теперь доступна для предзаказа и выйдет 25 октября 2019 года на устройствах семейства Xbox One, PlayStation 4 и на PC.

Авторы на E3 2019 во время конференции Microsoft презентовали новый трейлер своего детища.

Студия Obsidian Entertainment, известная своими ролевыми играми, не без волнения ждет релиз своего проекта The Outer Worlds — мрачную и в то же время ироничную историю о поселении на краю галактики, исход которой зависит от решений игрока. Цепкая хватка корпоративной бюрократии по сюжету начнет слабеть, когда в поселении появится незваный гость — игрок. Поступки пользователя прямо повлияют на ход повествования, развитие персонажа, судьбы спутников протагониста и концовку.

«Когда я узнал, что по условиям контракта мне предстоит работать с Леонардом, мы решили сделать игру нашей мечты, — сообщил Тим Кейн, соруководитель проекта в Obsidian. — В ней всё определяют действия игрока — вы вольны решить любую ситуацию так, как вам захочется. История игры зависит именно от вас… а не от нас. Всё потому, что мы пока не придумали, как заставить вас играть по нашим правилам. По крайней мере, пока».

The Outer Worlds можно будет проходить самыми разными способами. В распоряжении героя будет целый арсенал стрелкового и холодного футуристического оружия, но ему никто не запретит решать проблемы с помощью классической дипломатии или делегировать полномочия вашим спутникам.
gameway.com.ua
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