Layers of Fear 2: круизно-кинематографические кошмары

Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) Краковская студия Bloober Team более всего известна по психологическому триллеру трёхлетней давности Layers of Fear: история безумного художника, в которой главную роль играл старинный викторианский особняк, изменяющийся самым фантасмагорическим образом по мере деградации разума протагониста, произвела впечатление на публику. Вышедший в 2017 году фантастический и футуристический >observer_ также оказался неплохим проектом, подтвердившим умение польских авторов создавать на экранах мониторов мрачную атмосферу ужаса и сумасбродства. Новая игра, появившаяся в конце мая 2019-го, явно призвана вписаться в тот же самый ряд сюрреалистических «ужастиков». Вот только на этот раз всё получилось не так хорошо, как можно было бы ожидать. Layers of Fear 2 Жанр Хоррор-адвенчура

ПлатформыWindows; Xbox One; Play Station 4

Разработчик Bloober Team

Издатель Gun Media

Сайт, Steam Сразу разочаруем поклонников Layers of Fear, ожидавших продолжения или хотя бы какого-то побочного ответвления: цифра «2» в заголовке нового проекта Bloober Team, судя по всему, является плодом деятельности маркетингового отдела компании-издателя, а вовсе не команды сценаристов. В девичестве игра называлась Project Méliès, неожиданно отсылая к истории кинематографа и одному из пионеров этого вида искусства – Жоржу Мельесу, создателю как первой в истории научно-фантастической ленты (знаменитого «Путешествия на Луну» 1902 года), так и автору самой идеи воплощения на плёнке различных трюков и фокусов, которые сегодня принято именовать «спецэффектами». Отсылка поясняется кинематографической завязкой этой истории: в качестве некоего безымянного (по крайней мере, на первый взгляд), но прославленного голливудского актёра, мы оказываемся на борту роскошного океанского лайнера, – судя по обстановке, в районе 1910-х или 1920-х годов, хотя точной временной привязки здесь не наблюдается. Ещё более загадочный режиссёр, общающийся с нами посредством записок и отдаваемых за кадром распоряжений, намерен снять здесь свой фильм с нами в главной роли, – в которую мы и должны будем вживаться, попутно определяя, кто же такой сам наш протагонист и что за чертовщина тут вообще происходит. Задание это – не для слабых духом: здешний сюжет, в полном соответствии с первым словом из заголовка, отличается многослойностью и даже сумбурностью. Помимо тематики классического кинематографа, сюда примешаны и клаустрофобический антураж судна, напоминающий о недавнем польском же «Курске» (а ещё больше – о хрестоматийном во всех отношениях «Титанике»), и кое-какие всё-таки имеющиеся переклички с первой Layers of Fear, как в визуальном плане, так и в отношении ужасных семейных драм, и совсем уже неожиданные экскурсы в детские воспоминания, связанные с «киношной» линией далеко не самым очевидным образом. Внешний вид игры, сделанной на движке Unreal Engine 4, ожидаемо технологичен и скорее приятен: изысканные интерьеры каюты главного героя и некоторых других помещений океанского круизного судна глаз определённо порадуют. Вот только продлится это недолго: в самом скором времени реалистичная картинка сменится решительной фантасмагорией, причём мрачной и преимущественно чёрно-белой, из-за темноты не позволяющей насладиться детализацией обстановки, – хотя игра света и тени выполнена местами очень даже мастерски. Помещения корабля в большинстве своём совершенно безлюдны, – компанию в путешествии по лайнеру нам будут составлять лишь расставленные тут и сям манекены, в разных неестественных позах и часто в очень даже большом количестве: видимо, авторы пребывают в уверенности, что такого рода фигуры должны непременно до смерти пугать всех мимо проходящих. Музыкальное сопровождение за авторством Аркадиуша Рейковски (оформлявшего, кроме прочего, и Kholat), воплощённое в жизнь болгарским оркестром Sofia Session, также вполне гармонично дополняет общую атмосферу. Закадровая английская озвучка присутствует в большом количестве, а субтитры доступны на нескольких языках, включая русский, – при осмотре многочисленных записок для появления перевода в виде текста поверх изображения требуется нажимать «пробел». Что касается прочего интерфейса, то перспектива в Layers of Fear 2 традиционно открывается от первого лица, а управление осуществляется клавишами W, A, S и D. При помощи Shift можно перейти на бег, а посредством Ctrl или C – присесть для проникновения в узкие тоннели или для оперирования с низкорасположенными ящиками. Как и во многих других подобных проектах, такого рода активные точки подсвечиваются издали белыми мерцающими кружками, а если подойти к ним поближе, то появляется символ руки: двери, ящики и т. п. требуется открывать вручную, зажав такой символ левой кнопкой мыши и передвинув в нужном направлении. 0 С точки зрения игрового процесса игра представляет собой, что называется, «симулятор ходьбы»: интерактивную экскурсию по интерьерам круизного лайнера – и по глубинам подсознания, куда уже без них, – как в «Пещере ужасов» какого-нибудь парка аттракционов, с движением вперёд строго по рельсам без возможности свернуть в сторону или повернуть назад (все двери за нами сразу же безвозвратно закрываются, а новые отпираются лишь по мере продвижения по сюжету). Предельная линейность тут нисколько не скрывается и даже подчёркивается – часто в буквальном смысле, в виде размеченных на полу линий и стрелок. Помимо комментариев невидимого режиссёра и прочих закадровых звуковых эффектов, нам будут встречаться и упоминавшиеся уже записки, и некоторые другие объекты интереса: валики со звукозаписями для фонографа, киноафиши, фотослайды, а изредка и совсем уже необычные вещи. Вся эта коллекция собирается в каюте протагониста, куда мы попадаем в перерывах между главами, коих здесь насчитывается пять, – для опционального прослушивания или просмотра, который, по идее, призван хотя бы отчасти прояснить для игрока сумбурную и многоплановую сюжетную линию.

Инвентарь формально присутствует, но в предельно минимизированном виде, ибо собранные предметы используются автоматически, – да и привычные для жанра адвенчур загадки также внедрены в экскурсию по лайнеру скорее для галочки: если какая-либо из очередных дверей на нашем пути вдруг оказывается запертой на замок, то будьте уверены – код записан где-то тут же поблизости, причём особо крупными буквами.

Встретятся нам и аркадные вставки – также весьма примитивные: помимо одного оригинального и «ненастоящего» полёта в ракете, явно вдохновлённого творчеством Жоржа Мельеса, где нужно будет уворачиваться от астероидов быстрым нажатием клавиш A и D, процесс неторопливой ходьбы разнообразят стелс-комнаты, в которых требуется, например, прятаться за ящиками от порывов ледяного ветра или обжигающего пламени, а также несколько менее увлекательные сцены встречи с бесформенными монстрами, от которых придётся просто-напросто улепётывать, – в большинстве случаев, опять-таки, по прямой линии. Увы, такие рандеву не столько пугают, сколько порядком раздражают и надоедают.



При гибели протагониста по причине нашей недостаточной быстроты и ловкости происходит всего лишь возвращение к последнему сохранению: таковые создаются здесь исключительно автоматически в положенные по сценарию моменты, но из-за линейности всего и вся эта особенность игры как раз совсем не напрягает.



Правда, ситуации кое-какого выбора к нашим услугам также имеются: четыре из пяти глав здешней истории требуют поближе к концу каждой из них совершить одно из двух доступных альтернативных действий, – в зависимости от принятых решений в самом финале нас будет поджидать одна из трёх альтернативных концовок. При этом из главного меню после первого полного прохождения, которое займёт у вас примерно пять-шесть часов, откроется доступ к «Новой игре +» с возможностью выбрать главу для повторного знакомства и появившимися на локациях дополнительными предметами для коллекционирования, – однако справедливости ради стоит заметить, осваивать здешнюю историю по второму кругу захочется не каждому.





Не то чтобы дела с этой работой Bloober Team обстояли совсем уже плохо, – просто на один уровень с Layers of Fear её весьма условное «продолжение» отнюдь не тянет – и заинтересовать способно разве что киноманов и любителей разбираться в сложных сюрреалистических переплетениях тонко намеченных пунктиром сюжетных линий. Будем надеяться, что все силы польской команды ушли на создание недавно анонсированной Blair Witch – и что эта новая вещь выйдет у них намного лучше.

