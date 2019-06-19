Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions – все любят LEGO!

LEGO? Серьезно? Что ж, стоит признать, что Playground Games знают свое дело, а маркетинговый отдел Microsoft отлично осведомлен о том, что мальчишки и девчонки от 5 до 95 лет обожают датский конструктор. После знакомства с Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions хочется тут же попросить добавки и… отдельную игру Forza Horizon LEGO!

Жанр аркадная автогонка

Платформы Windows, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Playground Games

Издатель Microsoft Studios

Сайты Официальный сайт

Если подумать, то появление во втором DLC к Forza Horizon 4 игрушечных машинок было предрешено – второе DLC к той же Forza Horizon 3 уже добавляло в аркадный автосим от Playground Games игрушки – машинки Hot Wheels. Тогда получилось неплохо, и некоторые автомобили Hot Wheels даже перекочевали в FH4. Так что все логично.

Для начала, LEGO Speed Champions – это не просто красивое название. Это серия реальных игрушек LEGO, которые можно приобрести в любом большом магазине. В серии LEGO Speed Champions продаются мини-версии таких машин как: Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa, 1968 Ford Mustang Fastback, Ford Fiesta M-Sport WRC, 1967 Mini Cooper S Rally и 2018 MINI John Cooper Works Buggy, Porsche 911 RSR и Porsche 911 Turbo 3.0, Ferrari 250 GTO, Ferrari 488 GTE и Ferrari 312 T4, McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione, Chevrolet Camaro ZL1 Race, 2018 Dodge Challenger SRT Demon и 1970 Dodge Charger и т.д. Вариантов масса.

Конечно, в Forza Horizon 4 есть большинство из представленных в наборах LEGO Speed Champions машин, но для дополнения выбрали только три из них – LEGO-версию 1967 Mini Cooper S Rally, которую вам дарят сразу же по прибытии в LEGO Valley, а также Ferrari F40 Competizione и культовую для FH4 McLaren Senna. Для того, чтобы получить две последние машины, придется попотеть. Как и для того, чтобы обзавестись жилищем в этой живописной долине.

Чтобы собирать машинки и собственный дом, вам нужны… правильно, кубики. Каждый заезд, каждая безумная выходка, каждое испытание в LEGO Speed Champions награждается небольшим количеством кубиков. Участие в гонке – 10 кубиков, выигрыш – 40 кубиков, открытие всех дорог – 100 кубиков, и т.д. Собрали 400 кубиков – постройте самый простой дом, 1000 кубиков – соберите из них LEGO Ferrari F40 Competizione и… сразитесь в гонке с настоящей Ferrari F40! Еще больше кубиков позволит возвести гараж, дом покрупнее и наконец – собрать LEGO-версию McLaren Senna.

В гонках в LEGO Valley реальные машины могут участвовать наравне с LEGO-машинками. Причем ведут себя LEGO авто не как игрушки, а как реальные машины соответствующего класса. Как и все автомобили в Forza Horizon 4, они отлично ощущаются в движении и имеют собственный характер. Интересно, что при виде из кокпита LEGO-машинки вы видите не приборную доску, а те же крупные кубики – это необычно. Да, при повреждениях такие машины не царапаются или мнутся как обычные, а… теряют часть кубиков.

Большинство объектов в LEGO Valley собраны из кубиков, в основном из наборов LEGO City, но попадаются и нормальные деревья из основной части FH4. Все это вполне мирно уживается. Естественно, большинство LEGO-объектов, в которые вы врезаетесь, красиво распадаются на запчасти. Выглядит и мир, и игрушечные машинки в нем, настолько классно, что действительно хочется попросить у Playground Games сделать отдельную аркадную гонку для LEGO-машинок.

По размеру долина в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions примерно равна острову в Forza Horizon 4 Fortune Island, здесь найдется где порезвиться. Есть в долине новые достопримечательности для поиска и фотографирования, заезды Первопроходцев, шоссейные и грунтовые гонки, скоростные участки и полицейские радары, сезонные чемпионаты. Одним словом, все что угодно. Просто участвуйте в гонках, зарабатывайте кубики и стройте свой собственный дом.

А еще здесь есть масса пасхалок от LEGO, искать которые так же весело, как разглядывать какие-нибудь смешные сценки на панорамах в парке LEGO Land или других музеях с миниатюрными объектами.

Да, и буквально пару несколько много слов об изменениях в самой Forza Horizon 4. В начале каждого месяца Playground Games выпускает большое обновление к игре, которых с момента релиза накопилось уже десять.

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Первые серьезные нововведения появились в Update Two: The Route Creator, еще в октябре 2018. Это обновление позволило игрокам создавать собственные заезды и делиться полученными трассами. И знаете, некоторые из них превосходят творения Playground Games. Плюс была добавлена новая История на 10 заездов – British Racing Green.

Update Three: Horizon Service Check в ноябре 2018 добавил новые опции покраски машин и колесные диски от 22 производителей. Плюс новый турнир – Horizon Racing Cup Championships.

Название Update Four: Fortune Island (декабрь 2018), говорит само за себя, кроме того, авторы улучшили фотомод.

Update Five: Mitsubishi Returns! (январь 2019)… правильно, вернул в игру машины Mitsubishi – бесплатный Mitsubishi Motors Car Pack содержит семь канонических автомобилей. Также была добавлена новая История – Isha’s Taxis, позволяющая поработать в местном Uber.

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Update Six: Skill Streak! (февраль 2019) добавил еще одну историю под названием… Skill Streak, и улучшил поиск соперников для Seasonal Playground Games.

В Update Seven: Festival Playlist (март 2019) был переделан интерфейс, который теперь собирает все одно- и многопользовательские активности в одном месте. Стало действительно удобнее, в том числе и зарабатывать сезонные награды.

Update Eight: Drift Adventure в апреле 2019 улучшил физику дрифта и добавил онлайновые соревнования Drift Adventure Championships.

Update Nine: The Car Files (май 2019 г.) принес новую Историю The Car Files и возможность создавать собственные Online Adventure и приглашать в них друзей.

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И, наконец, последний, безымянный Update Ten, вышедший в первых числах июля 2019 г., включал поддержку обновления LEGO Speed Champions и новый интерфейс глобальных достижений Star Card. Плюс с этим обновлением в FH4 появился первый полноценный электрокар – 2019 Rimac C_Two, а в коллекцию автомобилей вернулись некоторые модели из Forza Horizon 3.

Как по мне, просто образцовая поддержка продукта. Всем бы компаниям поучиться у Playground Games.

Возвращаясь к последнему DLC. Несмотря на наши опасения после анонса, Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions, пожалуй, лучшее из двух дополнений к FH4. Гарантируем, вы просто влюбитесь в него. Ведь все любят LEGO.

LEGO-мир и LEGO-машинки; механика сбора кубиков и постройки дома; новые трассы и задания

Минусы:

Хочется продолжения

Вывод:

Отличное дополнение к отличной игре. Кажется, после него все будут требовать у Playground Games выпустить полноценную LEGO-версию своей гонки