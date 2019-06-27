Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.75
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
27 июня 19, 18:03
9 минут геймплея The Surge 2 (видео)
The Surge 2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издатель Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый 9-минутный геймплейный ролик The Surge 2.

Издатель Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый 9-минутный геймплейный ролик The Surge 2.

В свежем видео можно увидеть новые уровни, особенности боевой системы, асинхронный мультиплеер и дронов, а также кастомизацию персонажа, новое оружие, броню и импланты. Кроме того, разработчики показали усовершенствованных боссов и город Иерихон, где и происходят основные события игры, с его высокими стенами, парками и пригородом.

Напомним, что за оформление предзаказа игроки получат «Набор экипировки URBN», который включает броню, «культовое оружие Уоррена из The Surge» (резак), Судьбоносный топор, URBN-дрон, модуль со сканером для поиска лута и уникальную иконку для сообщений в онлайне.

The Surge 2 выйдет 24 сентября 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
gameway.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Twitch представил трансляции только для платных подписчиков
noimageКратоса чуть не вырезали из новой God of War
noimageНазвана дата выхода нуарного детектива Night Call
noimageНовый геймплейный трейлер Rune 2 (видео)
Лента новостей