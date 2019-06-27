9 минут геймплея The Surge 2 (видео)

Издатель Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый 9-минутный геймплейный ролик The Surge 2.

В свежем видео можно увидеть новые уровни, особенности боевой системы, асинхронный мультиплеер и дронов, а также кастомизацию персонажа, новое оружие, броню и импланты. Кроме того, разработчики показали усовершенствованных боссов и город Иерихон, где и происходят основные события игры, с его высокими стенами, парками и пригородом.

Напомним, что за оформление предзаказа игроки получат «Набор экипировки URBN», который включает броню, «культовое оружие Уоррена из The Surge» (резак), Судьбоносный топор, URBN-дрон, модуль со сканером для поиска лута и уникальную иконку для сообщений в онлайне.

The Surge 2 выйдет 24 сентября 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.