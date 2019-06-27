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27 июня 19, 18:04
Новый геймплейный трейлер Rune 2 (видео)
Rune 2
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Разработчики из Human Head Studios на своём YouTube-канале опубликовали новый геймплейный трейлер экшен-RPG Rune 2, также известную ранее как Rune: Ragnarok.

Разработчики из Human Head Studios на своём YouTube-канале опубликовали новый геймплейный трейлер экшен-RPG Rune 2, также известную ранее как Rune: Ragnarok.

Главным героем игры стал молодой воин, который идёт войной на Локи. Бог хитрости и обмана должен был умереть во время конца света, но вместо этого нашёл способ контролировать поток времени. Непрерывно перезапуская Рагнарёк, Локи создал бесконечный цикл хаоса.

С каждым перезапуском начинается новая эпоха, которая приносит с собой новые препятствия — от вечной ночи и земель, населённых гигантами, до суровых ледяных ландшафтов. В итоге боги выбрали главного героя игры в качестве спасителя Мидгарда и наделили его особыми способностями. Они должны помочь ему спасти мир людей и завершить конец света.

Rune 2 выйдет на PC уже этим летом, но на старте будет доступна только в Epic Games Store.
gameway.com.ua
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