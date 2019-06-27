Названа дата выхода нуарного детектива Night Call

Разработчики назвали дату выхода в продажу приключенческого нуарного детектива Night Call. По сюжету игры предстоит играть за таксиста, который помогает полиции найти серийного убийцу в Париже. Геймерам предстоит переводить пассажиров, зарабатывать деньги и вести расследование.

Игру впервые представили на E3 2018, теперь же стало известно, что релиз состоится 17 июля. Игра выйдет в этот день на PC в сервисах Steam и Xbox Game Pass. А вот на консолях её придётся подождать до конца года.

Сам проект оформлен в чёрно-белом исполнении и прекрасно передаёт дух и атмосферу нуарных детективов. Разработчики обещают более 70 персонажей, каждый со своей предысторией и жизнью. Также заявлено нелинейное прохождение.