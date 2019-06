Кратоса чуть не вырезали из новой God of War

По словам Барлога, Кратос начал свою жизнь как антигерой, когда антигероев было мало. Его специально сделали неприятным, что имело смысл в 2005 году, но после трёх основных игр некоторые члены команды почувствовали, что персонаж отжил своё.

«Кратос — это не God of War. Греческая мифология — вот что такое God of War. Им очень не нравился персонаж, поэтому они хотели нового. Потребовалось много усилий, чтобы убедить их, что это хорошая идея [рассказать историю о спасении такого человека от его худших порывов]», — добавил Кори Барлог.

В итоге причиной изменений для Кратоса стал его сын, Атрей, который выступает в качестве ученика и морального компаса. Но и его тоже хотели вырезать из игры, чтобы сократить затраты на производство. Барлог даже сделал презентацию новой God of War, где не было бы Атрея, но её так и не отправили руководству.

Команда боялась, что Атрей превратит игру в одну длинную миссию с сопровождением, однако творческий руководитель привёл в пример The Last of Us от Naughty Dog.

«Нам нужно было придерживаться всего нескольких простых правил, чтобы игровой опыт не превратился в отстой», — заявил Кори Барлог.