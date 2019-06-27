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27 июня 19, 18:11
Кратоса чуть не вырезали из новой God of War
God of Wa
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Во время интервью на конференции Gamelab в Барселоне творческий руководитель прошлогодней God of War Кори Барлог заявил, что Кратоса чуть не вырезали из игры. «На ранней стадии разработки люди говорили, что нам нужно избавиться от Кратоса.

По словам Барлога, Кратос начал свою жизнь как антигерой, когда антигероев было мало. Его специально сделали неприятным, что имело смысл в 2005 году, но после трёх основных игр некоторые члены команды почувствовали, что персонаж отжил своё.

«Кратос — это не God of War. Греческая мифология — вот что такое God of War. Им очень не нравился персонаж, поэтому они хотели нового. Потребовалось много усилий, чтобы убедить их, что это хорошая идея [рассказать историю о спасении такого человека от его худших порывов]», — добавил Кори Барлог.

В итоге причиной изменений для Кратоса стал его сын, Атрей, который выступает в качестве ученика и морального компаса. Но и его тоже хотели вырезать из игры, чтобы сократить затраты на производство. Барлог даже сделал презентацию новой God of War, где не было бы Атрея, но её так и не отправили руководству.

Команда боялась, что Атрей превратит игру в одну длинную миссию с сопровождением, однако творческий руководитель привёл в пример The Last of Us от Naughty Dog.

«Нам нужно было придерживаться всего нескольких простых правил, чтобы игровой опыт не превратился в отстой», — заявил Кори Барлог.
gameway.com.ua
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