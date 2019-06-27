Twitch представил трансляции только для платных подписчиков

Twitch запустил новую функцию, которая позволяет стримеру проводить трансляции только для своих платных подписчиков.

На данный момент проводить трансляции только для платных подписчиков могут партнёры Twitch, которые не нарушали правила сервиса в течение 90 дней. Однако имеются в виду не обычные дни, а дни, когда стример вёл эфир.

Пользователи, которые не подписаны на канал за деньги, вместо полноценной трансляции увидят её предпросмотр. Однако отмечается, что бесплатная месячная подписка с помощью Twitch Prime позволит зрителям просматривать эфиры только для платных подписчиков.

Кроме того, записи таких трансляций тоже будут доступны только платным подписчикам, а вот клипы смогут просматривать все пользователи сервиса, если только автор не изменит это в настройках своего канала.