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6 июля 19, 23:15
Пошаговая тактика Wargroove скоро выйдет на PS4
Wargroove
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Британская студия Chucklefish отчиталась, как продвигается работа над портированием пиксельной стратегии Wargroove для PS4.

Британская студия Chucklefish отчиталась, как продвигается работа над портированием пиксельной стратегии Wargroove для PS4. По словам разработчиков, новая версия игры находится на финальной стадии одобрения со стороны платформы, а дату релиза объявят совсем скоро.

Студия поблагодарила игроков за терпение и долгое ожидание: «По ряду причин работа над версией для PS4 заняла немного больше времени, чем мы предполагали. О некоторых мы можем рассказать — например, о технических проблемах, которые нужно было решить, вроде того, как будет работать мультиплеер или возможность делиться игровым контентом. О других деталях мы не можем говорить из-за подписки о неразглашении».

Фэнтезийную стратегию называют преемницей классических проектов вроде Ancient Empires и Advance Wars. В новую версию игры войдёт весь оригинальный контент, но поддержки кроссплатформенного многопользовательского режима на PS4 не будет.
gameway.com.ua
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