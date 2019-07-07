Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4

На прошедшей Anime Expo студия Bandai Namco анонсировала новую игру по аниме One Piece. Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force.

Подробностей об игре пока немного. По словам разработчиков, пользователей ждут знакомые истории и арки из аниме, а особое место в сюжете займут приключения на Пирожном Острове. Впрочем, проект нацелен как на поклонников оригинала, так и на игроков, пока незнакомых со вселенной One Piece.

Игра выйдет в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и Switch.