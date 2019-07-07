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6 июля 19, 23:20
Новый трейлер файтинга по One Punch Man
One Punch Man
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Издатель Bandai Namco Entertainment в рамках фестиваля Anime Expo представил новый трейлер файтинга One Punch Man: A Hero Nobody Knows, в котором разработчики раскрыли ещё четырёх персонажей игры.

Новый ролик авторы посвятили злодеям манги и аниме-сериала One Punch Man, которые и легли в основу игры. В файтинге появятся Асура Кабуто, Морской Царь, Лекарство и Женщина-Комар.

Напомним, что One Punch Man: A Hero Nobody Knows анонсировали в конце июня. Уже известно, что в игре будут бои три на три. Кроме того, помимо вышеперечисленных персонажей, сражаться можно будет как минимум за Сайтаму, Геноса, Фубуки, Сверхзвукового Соника и Безлицензионного Ездока.

One Punch Man: The Hero Nobody Knows выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC (с русскими субтитрами), но у игры пока нет даты выхода.
gameway.com.ua
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