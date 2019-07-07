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6 июля 19, 23:23
Появились новые подробности о режиме «Эскалация» в Gears 5
Gears 5
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Coalition выпустила новый ролик, в котором делится подробностями о Gears 5 и соревновательном режиме «Эскалация».

В «Эскалации» две команды по пять человек должны удерживать свои контрольные точки. Пользователи начнут испытание с пятью жизнями в запасе. Погибнув пять раз, вы не сможете возродиться до следующего раунда. Время, через которое убитый герой сможет вернуться в игру, с каждым новым раундом будет сокращаться.

Кроме того, разработчики внесли изменения в систему размещения оружия в зоне боевых действий, что позволит придумывать новые стратегии. Экипировка персонажей будет зависеть в том числе от места их появления на карте: например, дымовые гранаты получат только игроки в тылу. А если все игроки в одной команде одновременно оказываются мертвы, победа автоматически засчитывается их противнику.

Все подробности можно лично узнать из видеоролика ниже.
gameway.com.ua
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