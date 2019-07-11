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11 июля 19, 19:55
Разновидности монстров в трейлере Monster Hunter World.ВИДЕО
Monster Hunter World
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Разработчики Monster Hunter: World представили новый трейлер дополнения Iceborne, в котором показали новые разновидности монстров и новый хаб.

Также авторы опубликовали первый дневник разработчиков, где подробнее рассказали об изменениях.

Новые подвиды монстров потребует от игроков высокого уровня мастерства, так как разработчики повысили их сложность. В свежем ролике авторы показали двух виверн — Fulgur Anjanath и Ebony Odogaron. Первая пускает молнии вместо огня, а вторая получила увеличенную дальность атаки и стихию дракона. Также ростер монстров пополнит Glavenus с его хвостом в виде нагревающегося меча.

Так как половина свежего контента появится в новой заснеженной локации, где игрокам предстоит справляться с холодом, разработчики решили оформить новый хаб в виде горячих минеральных источников. Там охотники смогут крафтить экипировку, собирать награды и заниматься ботаническими исследованиями.

Кроме того, разработчики добавят в игру новую систему балансировки сложности в мультиплеере. Она будет адаптироваться для команды из двух игроков, если остальные покинут отряд или если дуэт захочет отправиться на задание со своими Палико.

Что касается пушистых напарников, то вместе с выходом Iceborne они получат новые гаджеты. Среди них переносная приманка Shieldspire Stooge, которая отвлекает внимание монстра, гигантский кувшин Meowcano, стреляющий огненными шарами, и улучшенный Vigorwasp, способный мгновенно оживить игрока.

Monster Hunter World: Iceborne выйдет 6 сентября 2019 года на PS4 и Xbox One, а релиз РС-версии ожидается зимой.
gameway.com.ua
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