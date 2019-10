Крутой подгон:The Last of Us Remastered в PS Plus на октябрь

Сервис PS Plus прямо порадовал! В октябре 2019 года подписчикам «плюсача» будет бесплатно доступна одна из крутейших консольных игр в истории — The Last of Us Remastered.

Так, что если вас впечатлил трейлер геймплея второй части «Одних из нас», и вы не знакомы с серией, то самое время пройти улучшенную версию первой части. Поверьте, это шедевр.

Особенно круто игра смотрится на PS4 Pro. Знаю по себе.

Кроме того, в PS Plus на октябрь предусмотрен симулятор бейсбола MLB The Show 19. Обе игры можно бесплатно скачать до 4 ноября этого года.