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2 октября 19, 23:28
Крутой подгон:The Last of Us Remastered в PS Plus на октябрь
The Last of Us Remastered
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Сервис PS Plus прямо порадовал! В октябре 2019 года подписчикам «плюсача» будет бесплатно доступна одна из крутейших консольных игр в истории — 

Сервис PS Plus прямо порадовал! В октябре 2019 года подписчикам «плюсача» будет бесплатно доступна одна из крутейших консольных игр в истории — The Last of Us Remastered. 

Так, что если вас впечатлил трейлер геймплея второй части «Одних из нас», и вы не знакомы с серией, то самое время пройти улучшенную версию первой части. Поверьте, это шедевр.

Особенно круто игра смотрится на PS4 Pro. Знаю по себе.

Кроме того, в PS Plus на октябрь предусмотрен симулятор бейсбола MLB The Show 19. Обе игры можно бесплатно скачать до 4 ноября этого года.
gameway.com.ua
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