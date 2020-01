Погода: Киев сегодня день 19°...21° ночь 11°...13° облачно дождь день 22°...24° ночь 17°...19° дождь дождь день 18°...20° ночь 17°...19° дождь дождь день 20°...22° ночь 12°...14° дождь дождь день 18°...20° ночь 17°...19° дождь дождь день 15°...17° ночь 12°...14° дождь дождь день 21°...23° ночь 17°...19° гроза гроза Валюта: НБУ НБУ Межбанк Наличные EUR 26.18 USD 23.49 RUB 0.37 EUR 26.80 USD 24.11 RUB 0.39 EUR 29.22 USD 26.07 RUB 0.46 Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net Игры Новости Игр Самые ожидаемые стратегии 2020 года по версии GameWay 0 1

Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) 2020 год можно смело назвать годом стратегий, как на PC, так и на консолях. В этом году ожидается релиз сразу нескольких десятков достойных игр в жанре на любой вкус. 2020 год можно смело назвать годом стратегий, как на PC, так и на консолях. В этому году ожидается релиз сразу нескольких десятков достойных игр в жанре на любой вкус. GameWay выбрал 11 самых ожидаемых, на наш взгляд, стратегических игр.

Knights of Honor 2 – Sovereign

Жанр: глобальная стратегия в реальном времени

Разработчик: Black Sea Games

Издатель: THQ Nordic

Дата выхода: ожидается в 2020 Сиквел культовой стратегии Knights of Honor (2007 г.), которого фанаты ждали 13 долгих лет. Уже даже не верилось, что мы когда-нибудь увидим продолжение. Knights of Honor 2 – Sovereign: глобальная средневековая стратегия, все события которой происходят в реальном времени. На смену симпатичной двухмерной графике оригинала пришла красивая 3D графика и такая же карта мира. Мы играем за правителя одной из стран, назначаем важных советников, ведем войну, занимаемся дипломатией, экономикой, религией. Все в этой игре в наших руках — руках суверена. A Total War Saga: Troy Жанр: глобальная пошаговая стратегия c трехмерными сражениями

Разработчик: CREATIVE ASSEMBLY

Издатель: SEGA

Дата выхода: ожидается в 2020 Троя — новейшая игра в серии Total War Saga. Вдохновением для игры послужила «Илиада» Гомера. В ее основу легли ключевые события Троянской войны, а игровой процесс обогатился характерными особенностями Бронзового века. В лучших традициях серии Total War, где пошаговое управление масштабной империей сочетается со зрелищными сражениями в реальном времени, «Троя» позволяет взглянуть на легендарную войну с обеих сторон — греческой и троянской. Warcraft 3: Reforged Жанр: RTS, римейк

Разработчик/издатель: Blizzard

Дата выхода: 28 января 2020 Warcraft 3: Reforged — это полное переосмысление классической стратегии в реальном времени. Мы снова прикоснемся к эпической предыстории вселенной Warcraft, подача которой станет еще более выразительной и ошеломляющей. Геймеров ждет полностью переработанная графика, сотни заново воссозданных, тщательно детализированных моделей войск и зданий. Разработчики переработали карты и ландшафт игры. Третий «варик» это еще и отличная сюжетная стратегия, где есть четыре разные фракции, каждая со своими особенностями, знаменитые герои и злодеи Азерота и 62 миссии на разных континентах. King’s Bounty 2 Жанр: стратегия/RPG

Разработчик/издатель: 1C Entertainment

Дата выхода: ожидается в 2020 King’s Bounty 2 — это свежий взгляд на одну из старейших серий фэнтезийных ролевых игр. Помимо пошаговых тактических сражений, игра предложит захватывающее приключение с нелинейным сюжетом. Каждое решение игрока здесь имеет значение – будь то в боях с полчищами нежити или в общении с местными жителями. Погрузитесь в удивительный мир, где фэнтези смешивается с реальностью. Этот мир полон ярких событий, запоминающихся персонажей и моральных дилемм. HUMANKIND Жанр: глобальная пошаговая 4X стратегия

Разработчик: Amplitude Studios

Издатель: SEGA

Дата выхода: ожидается в 2020 HUMANKIND — это серьезный конкурент Civilization 6. Французкая Amplitude Studios не просто так замахнулась на свою долю аудитории «Цивилизации». У студии за спиной серьезный опыт пошаговых и успешных стратегий Endless Space и Endless Legend. Визуально HUMANKIND выполнена в мультяшном стиле шестой «Цивы», но как по мне более красивом. Главной фишкой игры является опора на историческую достоверность 60-ти культур, от бронзового века до современности. А тактической гибкости сражениям добавит значительной влияние рельефа местности на позицию юнитов. И здесь есть мамонты! Участвуйте в реальных исторических событиях, совершайте подвиги вместе с историческими личностями, совершайте научные прорывы. Раскройте природные богатства планеты или постройте самые невероятные людские творения. Все игровые элементы исторически достоверны. Сочетайте их, чтобы создать собственное видение мира. Amplitude Studios The Settlers Жанр: градостроительный симулятор/RTS

Разработчик: Ubisoft Blue Byte

Издатель: Ubisoft

Дата выхода: ожидается в 2020 Спустя 25 лет после выхода первой части и целой серии дальнейших игр — The Settlers возвращается в оригинальном названии, но с новыми возможностями. Поселенцы вынуждены отплыть в неизведанные земли в надежде обрести новый дом. Всему виной разрушительное землетрясение неизвестного происхождения, уничтожившее их родные места. Действие игры происходит в эпоху Средневековья, а игроков ждет одиночное прохождение и новый скирмиш многопользовательский онлайн-режим. Над перезапуском игры трудится создатель серии The Settlers Волькер Вертич. Iron Harvest Жанр: RTS

Разработчик: KING Art

Издатель: Deep Silver

Дата выхода: 1 сентября 2020 Iron Harvest — классическая стратегия в реальном времени, действие которой происходит в альтернативной реальности 1920+ сразу после завершения первой Мировой войны. Главная фишка игры: огромные дизельпанк-роботы. Помимо одиночных и совместных кампаний, разработчики обещают «динамичные яркие бои, которые придутся по душе поклонникам мультиплеера». Ancient Cities Жанр: Градостроительный симулятор/survival

Разработчик/издатель: UncasualGames

Дата выхода: надеемся в 2020-м Ancient Cities — ситибилдер о древних временах с элементами выживания. Игра успешно собрала деньги на Kickstarter, Indiegogo, прошла Steam Greenlight и уже несколько разрабатывается студией UncasualGames. Начав с кочевого племени, вы будете должны провести своих людей через неолитическую революцию, исследовать и совершенствовать технологии, управлять ресурсами и населением, сталкиваясь с врагами. В конечном счете, игрок сможет построить самый крутой город древности. Многие ожидали релиза игры в 2019-м году, но этого не случилось. Зато в прошлом году вышел прямой конкурент «Древних городов» — Dawn of Man. Видимо, это стало одной из причин. По другой версии, которая гуляет в Интернете, разработчики забросили проект. Но это не так, я слежу за их твиттер-аккаунтом, и там постоянно появляется информация о механиках и фишках игры, которые уже удалось реализовать. Age of Empires 4 Жанр: RTS

Разработчик: Relic Entartainment

Издатель: Xbox Game Studios

Дата выхода: ожидается в 2020 Об Age of Empires 4 известно совсем немного. Над игрой работают мастера жанра из студии Relic, знакомые по отличным сериям стратегий в реальном времени Warhammer 40000: Dawn of War и Company of Heroes. Из анонсирующего трейлера можно сделать вывод, что новая игра будет охватывать исторические эпохи от Античности до самурайских времен. С другой стороны, последний геймплейный ролик (см. видео подборку) показывает нам классическое средневековье и нечто похожее на монгольское вторжение. Также стоит обратить внимание на реалистичную модель разрушения башен и стен, но мультяшный стиль графики, наверное, придется по вкусу не всем поклонникам серии. Возрастной рейтинг Age of Empires 4: 12+, здесь будет кровь и, естественно, насилие. Stronghold: Warlords Жанр: градостроительный симулятор/RTS

Разработчик/издатель: Firefly Studios

Дата выхода: ожидается в 2020 Stronghold: Warlords — новая игра из серии градостроительных стратегий от студии Firefly. Она продолжает и развивает традиции оригинальной Stronghold. Но на этот раз мы будет строить свой замок не в средневековой Европе, а в Китае, Японии, Монгольской империи. Это первая игра Firefly, которая воссоздает замковую экономику Востока. В Warlords вы сможете командовать монгольскими ордами, имперскими воинами и самураями во время осады японских замков и укрепленных китайских городов. Временной отрезок игры: от 3-го века до н.э. до 1200 года. Crusader Kings 3 Жанр: глобальная стратегия/симулятор интриг

Разработчик/издатель: Paradox Interactive

Дата выхода: ожидается в 2020 Анонс Crusader Kings 3 — знаковое событие 2019 года. Игра находится в активной разработке и порадует полностью переработанным движком, красивой глобальной картой и новыми возможностями плести интриги и пробиваться «из грязи в князи» и даже короли в средневековом мире. Расширяйте и развивайте свои земли, будь то могущественное королевство или скромное графство. Используйте шпионаж, брак, дипломатию и войну, чтобы увеличить свою власть и престиж на тщательно проработанной карте, которая простирается от Испании до Индии, от Скандинавии до Центральной Африки. Paradox Interactive Основная задача игрока — обеспечить выживание и продолжение своей династии тоже никуда не делась. Отметим также, что для Crusader Kings 3 будет изначально доступна официальная русская версия, которой не было во второй части, что породило целый пласт сообществ и фанатских русификаторов.

