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10 января 20, 19:30
Лучшие игры десятилетия по версии пользователей Metacritic
The Last of Us
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Пользователи агрегатора Metacritic путем голосования определили лучшие игры десятилетия (2010-2019). Главной игрой этой эпохи стала The Last of Us и The Last of Us Remastered версия.

Пользователи агрегатора Metacritic путем голосования определили лучшие игры десятилетия (2010-2019). Главной игрой этой эпохи стала The Last of Us и The Last of Us Remastered версия. Средняя оценка критиков на оригинальную версию игры составляет 95/100. У PS3 эксклюзива также очень высокая оценка геймеров 9.2 из 10 на основе более 9000 отзывов.

Общие продажи шедевра от Naughty Dog составили впечатляющие 17 млн. копий.

В разработке также находится The Last of Us Part 2, которая имела все шансы стать игрой от первого лица.

На втором месте The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

На третьем The Witcher 3: Wild Hunt.

Четвертое место у Red Dead Redemption 2, а на пятом Mass Effect 2.

В TOP-10 игр десятилетия также вошли: Bloodborne, The Elder Scrolls 5: Skyrim, God of War, Grand Theft Auto 5, Dark Souls.

Лучшие игры 2010-2019 от пользователей Metacritic
gameway.com.ua
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