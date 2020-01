Лучшие игры десятилетия по версии пользователей Metacritic

Пользователи агрегатора Metacritic путем голосования определили лучшие игры десятилетия (2010-2019). Главной игрой этой эпохи стала The Last of Us и The Last of Us Remastered версия. Средняя оценка критиков на оригинальную версию игры составляет 95/100. У PS3 эксклюзива также очень высокая оценка геймеров 9.2 из 10 на основе более 9000 отзывов.

Общие продажи шедевра от Naughty Dog составили впечатляющие 17 млн. копий.





В разработке также находится The Last of Us Part 2, которая имела все шансы стать игрой от первого лица.

На втором месте The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

На третьем The Witcher 3: Wild Hunt.

Четвертое место у Red Dead Redemption 2, а на пятом Mass Effect 2.

В TOP-10 игр десятилетия также вошли: Bloodborne, The Elder Scrolls 5: Skyrim, God of War, Grand Theft Auto 5, Dark Souls.

Лучшие игры 2010-2019 от пользователей Metacritic