Анонсирована Wasteland Remastered: Фарго назвал дату релиза

Оригинальная Wasteland была разработана Аланом Павлишом, Майклом Стэкполом и Кеном Андре для Interplay Entertainment. Ее издателем выступила Electronic Arts в далеком 1988 году. С Wasteland все начиналось, именно это игрой затем вдохновлялись создатели первого Fallout.

Журнал Computer Gaming World присудил игре награду «Лучшая ролевая игра года», а спустя десять лет указал игру девятой в списке игр всех времён.

По словам Браяна Фарго, Wasteland Remastered будет доступна на Xbox и Windows, включая Windows store, Steam, GOG.

Дата выхода Wasteland Remastered от студии inXile Entertainment: 25 февраля 2020. В разработке также находится Wasteland 3. А так выглядит оригинальная игра.