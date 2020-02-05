Starni Games анонсировала Strategic Mind: Blitzkrieg

Украинская студия Starni Games анонсировала свой очередной варгейм — Strategic Mind: Blitzkrieg.

Это пошаговая стратегия в сеттинге Второй мировой войны. Игра сочетает современную графику и механики классических варгеймов, дополняя их свежими идеями. Во главе армии Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу. Starni Games

Отметим, что по сравнению с предыдущим проектом студии на тему морских сражений, графика и физика Strategic Mind: Blitzkrieg вышла на новый качественный уровень. Игра создается на движке UE4, с детально проработанными моделями юнитов, динамической сменой времени суток и разнообразными погодными эффектами.

Игроки смогут командовать сухопутными, воздушными и морскими силами в масштабных сражениях, большая часть которых происходит в материковой части Европы и Северной Африке. Разработчики делают акцент на внимание к исторической достоверности и обилием мелких деталей.

Геймплей игры сюжетно-ориентированный, в нем принимают участие многие исторические личности, такие как Франц Гальдер, Гейнц Гудериан, Эрих фон Манштейн, Эрвин Роммель, Карл Дёниц, Вильгельм Канарис, Герман Геринг и другие.

Strategic Mind: Blitzkrieg уже есть в Steam. Дата выхода игры: весна 2020 года. Студия обещает, что это будет полноценный релиз, «без смс» и нарезки DLC из основного билда .

Получите полную, на 100% готовую игру, без “предрелизных” DLC и раннего доступа, с длительной тех-поддержкой и полным отсутствием микротранзакций. Если со временем у игры появятся дополнения, то это будет именно новый контент, а не вырезанные части изначального проекта.