Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.46
USD
27.06
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
18 апреля 20, 22:15
В Epic Store можно скачать Just Cause 4 и Wheels of Aurelia
Just Cause 4 и Wheels of Aurelia
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
До 23 апреля в Epic Games Store можно бесплатно скачать две игры.

До 23 апреля в Epic Games Store можно бесплатно скачать две игры. Это экшн Just Cause 4, в котором независимый агент Рико Родригес высаживается на остров Солис, чтобы любой ценой выяснить правду о своём прошлом. Игра являет собой открытый мир с большим количеством оружия, транспорта и снаряжения.



А вторая игра, доступная для бесплатного скачивания — Wheels of Aurelia. В этом инди проекте игрокам предстоит отправиться в увлекательное автомобильное путешествие по побережью Италии. Мы играем за Леллу — смелую и вспыльчивую девушку, попутно узнавая загадочное прошлое главной героини.
gameway.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей