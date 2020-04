В Epic Store можно скачать Just Cause 4 и Wheels of Aurelia

0 1

2

3

4

5

Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) До 23 апреля в Epic Games Store можно бесплатно скачать две игры. До 23 апреля в Epic Games Store можно бесплатно скачать две игры. Это экшн Just Cause 4, в котором независимый агент Рико Родригес высаживается на остров Солис, чтобы любой ценой выяснить правду о своём прошлом. Игра являет собой открытый мир с большим количеством оружия, транспорта и снаряжения.



А вторая игра, доступная для бесплатного скачивания — Wheels of Aurelia. В этом инди проекте игрокам предстоит отправиться в увлекательное автомобильное путешествие по побережью Италии. Мы играем за Леллу — смелую и вспыльчивую девушку, попутно узнавая загадочное прошлое главной героини. gameway.com.ua