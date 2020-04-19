В Epic Store можно скачать Just Cause 4 и Wheels of Aurelia

До 23 апреля в Epic Games Store можно бесплатно скачать две игры. Это экшн Just Cause 4, в котором независимый агент Рико Родригес высаживается на остров Солис, чтобы любой ценой выяснить правду о своём прошлом. Игра являет собой открытый мир с большим количеством оружия, транспорта и снаряжения.



