Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
24 апреля 20, 21:57
В Epic Games Store бесплатно раздают игру For The King
For The King
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает баловать своих пользователей бесплатными раздачами игр.

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает баловать своих пользователей бесплатными раздачами игр. На этой неделе предлагается возможность получить проект For The King.

For The King – это стратегическая RPG, которая также сочетает в себе элементы настольных игр, пошаговых боёв и rogue-like. После смерти короля, убитого неизвестным противником, некогда мирное королевство Фарул погрузилось в хаос. В минуты отчаяния королева обращается к подданным, чтобы те помогли сдержать подступающую роковую бурю. Теперь игроку предстоит отправиться в путешествие с импровизированной группой и сражаться во имя короля. При этом можно разделить группу, чтобы занять территорию, или держаться вместе для защиты. Продуманная стратегия является решающим фактором выживания. Пользователь может играть в одиночку или в компании с другими игроками как онлайн, так и по локальной сети.

Бесплатная раздача игры в магазине Epic Games Store будет проходить до 30 апреля. Получить её можно по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором данной игры в одном из наших предыдущих материалов.
ITC.ua
Ещё по теме:
В Fortnite появится «Королевская битва»
Fortnite Battle Royale выйдет на iOS и Android
Fortnite на Android будет поддерживать 40 устройств: список
Epic Games представила платформу для обучения Unreal Engine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей