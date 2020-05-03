В Украине рухнули цены на PlayStation. Видео

В марте компания Sony анонсировала снижение стоимости подписки PlayStation Plus – популярного сервиса для игровой приставки.
С 1 мая обещанная ценовая политика вступила в силу несмотря на то, что с марта стоимость доллара повысилась. Были опасения, что японская компания откажется от своей затеи, из-за удешевления гривны, но сдержала слово.
Ранее цена на игры и подписку PlayStation Plus неуклонно росли с 2014 года, когда гривна обесценилась и падала в цене из года в год.
Теперь Sony изменила свою политику в отношении украинских игроков, сделав подписочный сервис доступнее.
Новые цены PS Plus для Украины начали действовать 1 мая в 12:59 по киевскому времени. Прейскурант выглядит следующим образом:1 месяц — 209 грн (ранее 249 грн);
Таким образом, выгоднее всего будет приобретение годовой подписки.
PlayStation Plus — фирменный онлайн-сервис Sony, открывающий доступ к многопользовательским функциям в играх для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro (в прошлом — для PS Vita и PS3), а также позволяет ежемесячно получать по две бесплатные игры в свою коллекцию.
Подписчики PS Plus также получают бесплатные игры каждый месяц, специальные скидки в PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ.