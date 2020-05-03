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3 мая 20, 08:47
В Украине рухнули цены на PlayStation. Видео
игровые приставки
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С 1 мая цена подписки PlayStation Plus для украинцев снизилась

В марте компания Sony анонсировала снижение стоимости подписки PlayStation Plus – популярного сервиса для игровой приставки.

С 1 мая обещанная ценовая политика вступила в силу несмотря на то, что с марта стоимость доллара повысилась. Были опасения, что японская компания откажется от своей затеи, из-за удешевления гривны, но сдержала слово.

Ранее цена на игры и подписку PlayStation Plus неуклонно росли с 2014 года, когда гривна обесценилась и падала в цене из года в год.

Теперь Sony изменила свою политику в отношении украинских игроков, сделав подписочный сервис доступнее.

Новые цены PS Plus для Украины начали действовать 1 мая в 12:59 по киевскому времени. Прейскурант выглядит следующим образом:

1 месяц — 209 грн (ранее 249 грн); 
3 месяца — 549 (ранее 769 грн); 
12 месяцев — 1299 грн (ранее 1849 грн).

Таким образом, выгоднее всего будет приобретение годовой подписки.

PlayStation Plus — фирменный онлайн-сервис Sony, открывающий доступ к многопользовательским функциям в играх для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro (в прошлом — для PS Vita и PS3), а также позволяет ежемесячно получать по две бесплатные игры в свою коллекцию.

Подписчики PS Plus также получают бесплатные игры каждый месяц, специальные скидки в PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ.


Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony затопила Киев в новом трейлере PlayStation 4 Pro. Также ранее Sony представила геймпад для PlayStation 5 DualSense.

Podrobnosti
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