В Epic Games Store бесплатно раздают игры Amnesia

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store предлагает очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность получить проекты Amnesia: The Dark Descent и Crashlands.

Amnesia: The Dark Descent – это игра в жанре survival horror, рассказывающая о молодом человеке по имени Даниэль, который пробуждается в старом замке в беспамятстве. Он сразу же находит записку от самого себя, из которой становится ясно, что он выпил эликсир амнезии, чтобы избавиться от тяжёлых душевных ран. Записка передаёт последнюю просьбу «предыдущего» Даниэля — спуститься в глубины замка и убить Александра Бренненбургского, а также предостерегает о том, что время Даниэля истекает: за ним идёт Тень — «оживший кошмар, сметающий всё на своём пути». По мере прохождения игры и чтения дневников постепенно раскрывается прошлое Даниэля.





Бесплатно получить игру Amnesia: The Dark Descent можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса.

Crashlands – экшн-приключенческая ролевая игра с элементами выживания и открытым миром. Сюжет игры начинается с того, что космический корабль протагониста терпит крушение по вине виной некоего злодей. И теперь предстоит заниматься спасением корабля, выполняя различные миссии. Но этому будет мешать всё тот же злодей.





Игра Crashlands доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Бесплатная раздача обоих проектов будет проходить до 7 мая.

