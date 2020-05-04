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4 мая 20, 10:06
В Epic Games Store бесплатно раздают игры Amnesia
Amnesia
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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store предлагает очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей.

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store предлагает очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность получить проекты Amnesia: The Dark Descent и Crashlands.

Amnesia: The Dark Descent – это игра в жанре survival horror, рассказывающая о молодом человеке по имени Даниэль, который пробуждается в старом замке в беспамятстве. Он сразу же находит записку от самого себя, из которой становится ясно, что он выпил эликсир амнезии, чтобы избавиться от тяжёлых душевных ран. Записка передаёт последнюю просьбу «предыдущего» Даниэля — спуститься в глубины замка и убить Александра Бренненбургского, а также предостерегает о том, что время Даниэля истекает: за ним идёт Тень — «оживший кошмар, сметающий всё на своём пути». По мере прохождения игры и чтения дневников постепенно раскрывается прошлое Даниэля.


Бесплатно получить игру Amnesia: The Dark Descent можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса.

Crashlands – экшн-приключенческая ролевая игра с элементами выживания и открытым миром. Сюжет игры начинается с того, что космический корабль протагониста терпит крушение по вине виной некоего злодей. И теперь предстоит заниматься спасением корабля, выполняя различные миссии. Но этому будет мешать всё тот же злодей.


Игра Crashlands доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Бесплатная раздача обоих проектов будет проходить до 7 мая.
ITC.ua
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