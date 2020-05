Игра Halo 2: Anniversary выйдет для ПК 12 мая

Игра станет доступной пользователям с 12 мая.

Halo 2: Anniversary представляет собой HD ремастер оригинальной версии Halo 2, вышедшей на Xbox в 2004 году. Новый проект включает переработанные визуальную составляющую, саундтрек и звуковые эффекты. При этом в режиме кампании игроки смогут переключаться между исходной и обновлённой графикой.

Игра Halo 2: Anniversary изначально вышла как часть Halo: The Master Chief Collection для Xbox One в 2014 году. Сборник также включал Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST (Campaign) и Halo 4. Позже Microsoft добавила в коллекцию ещё и версию Halo: Reach. Порт Halo: The Master Chief Collection для ПК был анонсирован в 2019 году, но изначально он включал только Halo: Reach. Затем пользователям стала доступна версия Combat Evolved Anniversary, а теперь и Halo 2: Anniversary. Microsoft намерена добавить все заявленные игры на протяжении 2020 года.

Halo 2 стала одной из самых влиятельных онлайн-игр своего поколения консолей. Многопользовательский режим оказался настолько популярным, что даже после выпуска Xbox 360 игра поддерживалась вплоть до 2010 года, пока Microsoft не объявила о прекращении поддержки оригинального Xbox Live.

Сборник Halo: The Master Chief Collection для ПК оценивается в $39,99. Отдельно купить Halo 2: Anniversary можно по цене $9,99 или её можно запускать при наличии подписки Xbox Game Pass для ПК.