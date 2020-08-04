Игра Grand Theft Auto V разошлась тиражом 135 млн копий

Как и для многих других представителей сферы развлечений, минувший квартал в условиях пандемии COVID-19, когда потребители много времени проводили дома, оказался очень успешным для компании.

Традиционно, наибольший доход компании принесла игра Grand Theft Auto V, которая с момента выхода уже разошлась тиражом более чем в 135 млн проданных копий. Во время предыдущего финансового отчёта говорилось о 130 млн проданных копий этой игры. Таким образом, за один квартал уже далеко не новая игра была продана в количестве около 5 млн копий. И это наибольший результат за все предыдущие кварталы с момента выхода игры в 2013 году.

Take-Two Interactive также раскрыла некоторые свои дальнейшие планы в отношении Grand Theft Auto V. Как и было анонсировано ранее, эта игра появится на игровых консолях следующего поколения. Соответствующие версии планируется выпустить во второй половине календарного 2021 года с «рядом технических улучшений, визуальных обновлений и улучшений производительности, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами новейшего оборудования».

Grand Theft Auto Online получит эксклюзивное обновление для консолей следующего поколения и новый контент, а также отдельный релиз. Судя по всему, GTA Online не будет бесплатной, но для владельцев PlayStation 5 будет доступна возможность бесплатно загрузить игру бесплатно на протяжении первых 3 месяцев после её выхода. Кроме того, подписчики сервиса PlayStation Plus будут получать по 1 млн GTA долларов за каждый месяц, в котором они будут играть в игру до запуска версии для PlayStation 5. Пока нет окончательных данных о том, на каких платформах будет доступна отдельная версия GTA Online, хотя, предположительно, она выйдет на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Можно лишь надеяться, что для владельцев игровых консолей нынешнего поколения также состоится релиз соответствующих версий.