В Apex Legends повится режим Always Be Closing Evolved

Разработчики из студии Respawn Entertainment объявили, что на следующей неделе в их королевской битве Apex Legends появится временный режим Always Be Closing Evolved. Он будет доступен с 11 по 18 августа.





Впервые Always Be Closing представили в начале этого года. Концепция режима заключается в том, что безопасная зона постоянно сужается, не оставляя игрокам много времени на сидение на месте.





На этот раз фишкой станет приставка Evolved. Игроки будут высаживаться на карту с дробовиком «Мозамбик» и EVO-щитом (изначально он слабее обычного белого щита, но становиться сильнее, если наносить урон игрокам).





Ожидается, что сразу после окончания ивента в Apex Legends начнётся шестой сезон, который разработчики уже начали тизерить.



