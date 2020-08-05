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5 августа 20, 11:52
В Apex Legends повится режим Always Be Closing Evolved
Always Be Closing Evolved
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На следующей неделе в Apex Legends повится временный режим Always Be Closing Evolved
Разработчики из студии Respawn Entertainment объявили, что на следующей неделе в их королевской битве Apex Legends появится временный режим Always Be Closing Evolved. Он будет доступен с 11 по 18 августа.

Впервые Always Be Closing представили в начале этого года. Концепция режима заключается в том, что безопасная зона постоянно сужается, не оставляя игрокам много времени на сидение на месте.

На этот раз фишкой станет приставка Evolved. Игроки будут высаживаться на карту с дробовиком «Мозамбик» и EVO-щитом (изначально он слабее обычного белого щита, но становиться сильнее, если наносить урон игрокам).

Ожидается, что сразу после окончания ивента в Apex Legends начнётся шестой сезон, который разработчики уже начали тизерить.

источник: https://www.igromania.ru/
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