18 августа 2020 г станет доступен Microsoft Flight Simulator

Уже 18 августа 2020 г. для обладателей абонемента Xbox Game Pass для PC, а также в Steam — станет доступен Microsoft Flight Simulator. Это авиасимулятор нового поколения с множеством детально воссозданных воздушных судов — от лёгких самолётов до широкофюзеляжных авиалайнеров.

В новом трейлере Microsoft Flight Simulator нам показывают, что в базовой версии игры у пилотов есть возможность сесть за штурвал 20 воздушных судов, которые воссозданы максимально достоверно и обладают уникальными лётными моделями. В частности, будут доступны легкомоторные самолеты, турбовинтовые и несколько реактивных пассажирских самолетов, включая Аэробус 320 и Боинг 747.

Кроме того, в игре вручную воссозданы 30 аэропортов в таких странах, как США, Франция, Великобритания, Непал, Австрия, Португалия, Перу, Непал и др. А самый совершенный в серии физический движок поддерживает более 1000 плоскостей управления для каждого самолёта и «позволяет достичь невероятного реализма».

Также нельзя не отметить сногсшибательную фотореалистичную графику Microsoft Flight Simulator. Все увиденное в упомянутом трейлере было записано в реальном времени на движке игры в 4K разрешении. Игра также поддерживает HDR мониторы. В распоряжении игроков буквально оказывается весь мир с его красочными пейзажами. Также в игре отрисованы 37 тысяч аэропортов, 1,5 миллиарда зданий, 2 триллиона деревьев, гор, дорог, рек, животных, участников дорожного движения и многое другое.

Новый погодный движок игры транслирует реальную погоду — скорость и направление ветра, температуру, влажность, осадки и другую информацию. Также в игре реализована реальная смена времени суток в любое время года.

Microsoft Flight Simulator (4K трейлер)



