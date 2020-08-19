18 августа 2020 г станет доступен Microsoft Flight Simulator

Уже 18 августа 2020 г. для обладателей абонемента Xbox Game Pass для PC, а также в Steam — станет доступен Microsoft Flight Simulator. Это авиасимулятор нового поколения с множеством детально воссозданных воздушных судов — от лёгких самолётов до широкофюзеляжных авиалайнеров.
В новом трейлере Microsoft Flight Simulator нам показывают, что в базовой версии игры у пилотов есть возможность сесть за штурвал 20 воздушных судов, которые воссозданы максимально достоверно и обладают уникальными лётными моделями. В частности, будут доступны легкомоторные самолеты, турбовинтовые и несколько реактивных пассажирских самолетов, включая Аэробус 320 и Боинг 747.
Кроме того, в игре вручную воссозданы 30 аэропортов в таких странах, как США, Франция, Великобритания, Непал, Австрия, Португалия, Перу, Непал и др. А самый совершенный в серии физический движок поддерживает более 1000 плоскостей управления для каждого самолёта и «позволяет достичь невероятного реализма».Отточите свои летные навыки на множестве различных самолетов, от аэропланов до коммерческих реактивных самолетов, постепенно знакомясь с новыми элементами управления с помощью интерактивных подсказок и контрольных списков. Xbox Game Studios
Также нельзя не отметить сногсшибательную фотореалистичную графику Microsoft Flight Simulator. Все увиденное в упомянутом трейлере было записано в реальном времени на движке игры в 4K разрешении. Игра также поддерживает HDR мониторы. В распоряжении игроков буквально оказывается весь мир с его красочными пейзажами. Также в игре отрисованы 37 тысяч аэропортов, 1,5 миллиарда зданий, 2 триллиона деревьев, гор, дорог, рек, животных, участников дорожного движения и многое другое.
Новый погодный движок игры транслирует реальную погоду — скорость и направление ветра, температуру, влажность, осадки и другую информацию. Также в игре реализована реальная смена времени суток в любое время года.
Microsoft Flight Simulator (4K трейлер)
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10, 64 bit
- Процессор: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 150 GB
Рекомендованные системные требования
- ОС: Windows 10, 64 bit
- Процессор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 150 GB