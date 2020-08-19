Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.44
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
16 августа 20, 21:08
18 августа 2020 г станет доступен Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уже 18 августа 2020 г. для обладателей абонемента Xbox Game Pass для PC, а также в Steam — станет доступен Microsoft Flight Simulator.

Уже 18 августа 2020 г. для обладателей абонемента Xbox Game Pass для PC, а также в Steam — станет доступен Microsoft Flight Simulator. Это авиасимулятор нового поколения с множеством детально воссозданных воздушных судов — от лёгких самолётов до широкофюзеляжных авиалайнеров.

В новом трейлере Microsoft Flight Simulator нам показывают, что в базовой версии игры у пилотов есть возможность сесть за штурвал 20 воздушных судов, которые воссозданы максимально достоверно и обладают уникальными лётными моделями. В частности, будут доступны легкомоторные самолеты, турбовинтовые и несколько реактивных пассажирских самолетов, включая Аэробус 320 и Боинг 747.

Кроме того, в игре вручную воссозданы 30 аэропортов в таких странах, как США, Франция, Великобритания, Непал, Австрия, Португалия, Перу, Непал и др. А самый совершенный в серии физический движок поддерживает более 1000 плоскостей управления для каждого самолёта и «позволяет достичь невероятного реализма».

Отточите свои летные навыки на множестве различных самолетов, от аэропланов до коммерческих реактивных самолетов, постепенно знакомясь с новыми элементами управления с помощью интерактивных подсказок и контрольных списков. Xbox Game Studios

Также нельзя не отметить сногсшибательную фотореалистичную графику Microsoft Flight Simulator. Все увиденное в упомянутом трейлере было записано в реальном времени на движке игры в 4K разрешении. Игра также поддерживает HDR мониторы. В распоряжении игроков буквально оказывается весь мир с его красочными пейзажами. Также в игре отрисованы 37 тысяч аэропортов, 1,5 миллиарда зданий, 2 триллиона деревьев, гор, дорог, рек, животных, участников дорожного движения и многое другое.

Новый погодный движок игры транслирует реальную погоду — скорость и направление ветра, температуру, влажность, осадки и другую информацию. Также в игре реализована реальная смена времени суток в любое время года.

Microsoft Flight Simulator (4K трейлер)


Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10, 64 bit
  • Процессор: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
  • DirectX: Версии 11
  • Место на диске: 150 GB

Рекомендованные системные требования

  • ОС: Windows 10, 64 bit
  • Процессор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
  • DirectX: Версии 11
  • Место на диске: 150 GB
gameway.com.ua
Ещё по теме:
Xbox One скоро сможет поддерживать клавиатуру и мышь
Path of Exile выйдет на PlayStation 4. ВИДЕО
Microsoft объявила дату релиза Crackdown 3. Трейлер игры
Новый трейлер Kingdom Hearts 3. Ввидео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Найстрашніші ігри для PS4 — підбірка від PlayStation Ukrainе
Лента новостей