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18 августа 20, 09:53
Найстрашніші ігри для PS4 — підбірка від PlayStation Ukrainе
PlayStation Ukraine
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PlayStation Ukraine поділилися з GameWay своєю підбіркою улюблених ігор у стилі хоррор. До неї входять нові видання для консолі PS4 й ті, які вже стали класикою жанру.

PlayStation Ukraine поділилися з GameWay своєю підбіркою улюблених ігор у стилі хоррор. До неї входять нові видання для консолі PS4 й ті, які вже стали класикою жанру.

Blair Witch

Жодна відьма з усіх знайомих вам казок не зрівняється з тією, з якою доведеться битися у грі Blair Witch. Гостросюжетна історія про зниклого хлопчика швидко змусить вас поринути в атмосферу Сполучених Штатів 20 століття і приємно здивує своїм опрацюванням деталей. Розгадавши всі таємниці зачарованого лісу, ви не тільки розкриєте справу про зникнення дитини, але й дізнаєтеся про всі скелети, які ховаються у шафі головного героя.

Maid of Sker

Maid of Sker — не банальна прем’єра у стилі виживання, яка в одну мить перенесе вас в Англію 19 сторіччя. Граючи від першої особи, вам доведеться битися з культом ворогів, який навряд чи захоче відпустити вас живим зі своєї території. Реалістичні візуальні ефекти захоплюють дух, що навіть добре, адже часом не можна видавати жодного звуку, і навіть дихати.

Bloodborne

Битва не на життя, а на смерть — так коротко можна описати один з найбільш популярних ексклюзивів для PlayStation 4 — Bloodborne. Тут вам доведеться самотужки боротися зі своїми страхами на вулицях проклятого міста, який оповитий страшною таємницею. Яскравий і якісний геймплей допомагає краще передати похмуру атмосферу локації, а можливість грати з кількома користувачами одночасно зроблять проведений час ще крутішим.

Outlast 2

Якщо ви шукаєте гру, яка зірве вам дах цікавим сюжетом, то Outlast 2 — це те, що треба. Для того щоб розслідувати історію вбивства вагітної жінки і відновити справедливість, доведеться не раз ризикнути життям і поглянути в очі власним страхам. Похмура атмосфера Аризонської пустелі пробирає до тремтіння, а закручений сюжет тримає в напрузі до самого кінця. Але будьте обережні: у такій важкій справі завдання ускладнюється, адже треба не просто вижити, але й не зійти з розуму.

The Evil Within 2

Головний герой гри, детектив Кастелланос, втратив все те, що йому було дороге. Єдина радість в його житті — рідна дочка, якій зараз загрожує смерть. Заради її порятунку вам доведеться розгадати всі загадки світу жахів і не раз битися з жахливими чудовиськами. Гра сповнена різними можливостями бою і виживання, а висока деталізація сюжету допоможе яскравіше відчути кожен момент ігрового процесу.
gameway.com.ua
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