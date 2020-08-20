ТОП-13 лучших бесплатных игр в Steam

Без Team Fortress 2 сложно представить хоть один подобный топ бесплатных проектов. Эта классика онлайн-шутеров вышла в далеком 2007 году и до сих пор привлекает внимание огромной фанбазы. Причин тому несколько: яркие затягивающие баталии, непохожие друг на друга классы героев, море юмора, гибкий редактор карт и симпатичная мультяшная графика с минимальными требованиями к системе, благодаря чему Team Fortress 2 запускается даже на древнем железе.

Warframe часто называют клоном Destiny, а разработчики ничего не отрицают и продолжают делать максимально качественную бесплатную игру, которая уже не уступает, а во многом и превосходит платного конкурента и прародителя.

У Warframe нет лут-боксов, а мир огромен и уникален, здесь не требуется вливание денег, чтобы играть, а хорошего прогресса можно добиться самому и не за +100500 часов гринда. Конечно же, минусы у этой игры тоже есть, например, требования к системным ресурсам и обилие внутриигровых нюансов, которые никто не объясняет новичкам. Но положительных сторон тут явно больше, поэтому Warframe можно назвать одним из лучших ММО-шутеров современности.

Заговорив о первой Destiny и Warframe, нельзя не упомянут Destiny 2, которая совсем недавно также стала free-to-play. Ограничений для бесплатной игры много, но этого вполне хватает, чтобы понять надо ли вам платить дальше и заходить сюда надолго. И как ни крути, это эпичный ММО-шутер с проработанным сюжетом, но не без грехов в донат-магазине.

Counter-Strike: Global Offensive

Вышедшая в 2012 году Counter-Strike: Global Offensive для многих заменила родную сердцу CS 1.6 и стала новым игрой поколения, ворвавшись в миллионы домов и компьютерных клубов. Правда, сразу онлайн-шутер не был бесплатным и стал таковым относительно недавно. Но это не помешало Counter-Strike: Global Offensive превратиться не только в мегапопулярный проект, но и в одну из самых известных киберспортивных дисциплин мира. При этом CS:GO далеко не легкий для освоения шутер и требует хорошей подготовки от геймеров. В то же время, проект ругают за обилие школьников, отчего иногда поиграть с рандомной командой бывает невыносимо. Но они же часто показывают высший класс и немного улучшают отношение к себе взрослого комьюнити.

Еще на старте релиза в 2013 году Path of Exile называли именно той игрой, которой должна была быть Diablo 3. И это совсем не странно, ведь создатели Action RPG из новозеландской студии Grinding Gear Games отчаялись ждать от Blizzard продолжение второй Diablo, а потом разочаровались третьей частью и решили сделать свою версию с фирменной мрачной атмосферой, хардкорной прокачкой и невероятно огромным деревом скиллов. Итог — Path of Exile одна из самых популярных бесплатных Action RPG, которая постоянно расширяется, улучшается, и, конечно же, может дать фору той же Diablo 3.

Среди топа бесплатных игр Steam оказалась и достаточно сложная для игры и освоения глобальная стратегия в реальном времени Crusader Kings 2. За ее разработку отвечает студия Paradox Interactive, авторы множества других стратегий, включая серию Europa Universalis и Hearts of Iron. Crusader Kings 2 предлагает окунуться в сложную политическую ситуацию Средневековья и вершить историю на свой лад. Судя по восторженным отзывам и большому фанатскому сообществу, геймерам это дело понравилось.

Вышедшая в 2014 году Smite успела за достаточно короткий срок забраться в топ лучших MOBA-игр, и это не классическая игра жанра с подмешиванием экшена от третьего лица. Несмотря на необычную подачу и много экспериментов с режимами, Smite не только завоевала популярность по миру, но и котируется, как киберспортивная дисциплина.

В основе геймплея бесплатной игры Battlerite также находится жанр MOBA, но к нему добавили экшен и сделали узконаправленные сражения на аренах с видом сверху.

Battlerite — духовная наследница когда-то популярной, но закрытой Bloodline Champions. У этих игр одни и те же создатели, но в новом проекте разработчики немного пересмотрели механики и серьезно поработали над ошибками, благодаря чему смогли выдвинуть Battlerite в топ бесплатных игр Steam.

После двух не совсем классических MOBA нельзя не упомянуть титана этого жанра в лице Dota 2 — одну из самых популярных киберспортивных дисциплин с максимальными призовыми фондами. Благодаря чему после чемпионатов мира победители становятся полноценными долларовыми миллионерами. А еще у Dota 2 и ее предшественницы невероятная история создания, с которой обязательно нужно ознакомиться каждому любителю этого жанра.





Для своей игры студия Trion Worlds решила взять визуальный блочный стиль Minecraft и смешать его с ММО-играми. В итоге у них вышла Trove — чуть ли не самая массовая бесплатная игра в мире. Как и прародитель, Trove состоит из основной игры с классами, прокачкой, подземельями и квестами, так и предлагает удобный конструктор миров, где геймеры вольны делать что угодно. Именно поэтому внутри Trove вас ждут другие популярные игры в разных жанрах. Большинство аудитории Trove — школьники, но и более взрослых геймеров там достаточно.





Изначально «Гвинт» была игрой внутри третьего «Ведьмака», но со временем разработчики поняли, что из нее можно сделать полноценную ККИ. К тому же, эта вселенная уже знакома многим благодаря книгам, играм и фильмам. Конечно же, у проекта есть некоторые недостатки, но в то же время он привлекает своей необычностью, веселой атмосферой и увлекательным карточным баталиям.





Eve Online — уникальная игра на рынке ММО, почти не привлекающая новых пользователей, но развивающаяся благодаря верным фанатам. Eve Online представляет собой некую смесь космосима и онлайн-игры, где геймер берет на себя роль пилота и начинает жить в идеально созданном космосе. Тут все сделано руками игроков, работает настоящая экономика и ведутся постоянные войны альянсов. А в особо опасных зонах, куда не залетают даже NPC, живут отчаянные люди, которые без малейших раздумий могут обобрать вас на тысячи реальных долларов и промышляют другими темными делишками.