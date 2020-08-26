Анонс мобильной игры The Witcher: Monster Slayer.Видео

Мода на игры в стиле Pokemon Go уже успела пройти, забыться и понемногу начала возвращаться. Сначала вселенная Гарри Поттера обзавелась своим Wizards Unite, а теперь и CD Projekt Red подоспели с The Witcher: Monster Slayer.

The Witcher: Monster Slayer позволит геймерам стать ведьмаками, которые сражаются с кровожадными монстрами из одноименной вселенной. Как и Pokemon Go, игра использует дополненную реальность, так что химер придется искать на улицах своего города. Вряд ли они позволят себя поймать, потому придется вооружиться мечом и эликсирами и сражаться.

Битвы будут проходить от первого лица. По словам разработчиков, для успешной охоты придется тренировать своего бойца, готовить зелья и масла, создавать бомбы и использоваться правильную экипировку. Поверженных монстров позволят добавить в свою коллекцию… Точнее их головы.



