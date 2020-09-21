Сколько будет стоить в Украине PlayStation 5?

Игровая приставка нового поколения PlayStation 5 будет стоить на украинском рынке 12999 грн (за Digital Edition, не поддерживающие диски) и 15999 грн с дисководом Ultra HD Blu-ray.

При этом обе модели получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для графики в качестве до 4K, а также одинаковый сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, обеспечивающим молниеносные загрузки.

"Уже через несколько месяцев выйдет PlayStation 5, которая будет иметь по-настоящему инновационные возможности и превзойдет все ожидания того, как могут выглядеть, звучать и ощущаться игры. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда наши фанаты почувствуют невероятную скорость, еще большее погружение и увлекательный игровой процесс", — отметил президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Стала также известна цена основных игр, которые выйдут вместе с новой консолью — эксклюзивы для PlayStation 5 в момент запуска будут стоить от 1699 до 2999 грн.

Также были озвучены цены на аксессуары, которые выйдут одновременно с PlayStation 5. Среди них беспроводной контроллер DualSense (2099 грн), гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумопоглащающими микрофонами (2999 грн), HD-камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их игровых моментов (1799 грн), пульт управления для удобной навигации по фильмам и стриминговим сервисам (899 грн), беспроводная зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense (899 грн).

Напомним, что новая игровая приставка PlayStation 5 от корпорации Sony в США, Японии Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее выйдет 12 ноября 2020 года, а во всем остальном мире — 19 ноября.