На чем зарабатывают бесплатные видеоигры

Создатель простейшей бесплатной мобильной игры Flappy Bird получал в 2014 году по 50 тысяч долларов ежедневно. Как же на самом деле зарабатывают игры, за которые не нужно платить?

Реклама

Простые головоломки и аркады для смартфонов зарабатывают деньги на рекламе. Реклама часто всплывает на стартовом экране, в меню, в углу во время прохождения и даже иногда прерывает игровой процесс. Существует две модели заработка: плата за клик (когда рекламодатели платят игровой компании за каждое нажатие на рекламный баннер) и плата за показ.





К примеру, популярная в 2014 году мобильная игра Flappy Bird использовала модель дохода от рекламы с оплатой за каждый просмотр без перехода. За год программист из Вьетнама Донг Нгуен мог заработать на «птичке» более 18 миллионов долларов, если бы не удалил приложения со всех площадок. До удаления доход от игры составлял около 50 тысяч долларов в день.





Иногда реклама может приносить доход своим отсутствием. Некоторые мобильные игры предлагают за небольшую плату отключить назойливые баннеры.





Микротранзакции





Микротранзакции — самый популярный вид заработка в бесплатных компьютерных играх и в мобильных MMORPG. Пользователю предлагается за небольшую плату приобрести косметические принадлежности для своего персонажа (например, красивый шлем), усилители опыта или сделать из него более конкурентноспособного игрока.





Допустим, вы играете в бесплатную игру, цель которой — построить красивое и надежное здание. Вам доступен набор из сотни одинаковых красных кирпичей, простой фундамент и крыша. Из стартового набора возможно создать дом, но игра, всего за сто рублей, предлагает приобрести разнообразные оконные рамы, расписные двери и узоры на фасад здания. Помимо эстетического удовольствия игрок может быстрее перейти на новый уровень.





Разработчики условно-бесплатных игр (так называют игры с микротранзакциями) часто зарабатывают больше, чем разработчики платных проектов. Статистика SuperData Research показала, что в 2018 прибыль от условно-бесплатных игр составила 80 процентов мирового рынка цифровых продаж.



