Microsoft купила издателя культовых игр Doom, FallOut, Quake

Компания Microsoft купила холдинг ZeniMax Media - компанию, которая владеет крупным издателем видеоигр Bethesda Softworks. Об этом 21 сентября сообщается в официальном блоге Xbox. При Билле Гейтсе такого не было. Однако теперь Гейтс уже не входит в правление Microsoft, и его имя больше мелькает в заголовках новостей о всеобщей чипизации жителей Земли.

Тем временем Microsoft провернула крупнейшую покупку в истории видеоигр. Официально сумма покупки не называется; но, как пишет The Verge, она составила 7.57 миллиарда долларов. Таким образом, это рекордная сделка в мировой индустрии видеоигр.

В официальном сообщении не указывается, станут ли игры, издаваемые Bethesda Softworks, эксклюзивами Xbox (эта игровая консоль - проект Microsoft) и PC, или же их будут и дальше распространять на других платформах, включая консоли PlayStation. В рамках сделки под контроль Microsoft перешли студии Bethesda Game Studios (разрабатывает игры серии The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within и Ghostwire Tokyo).

Это приобретение довело общий список внутренних студий компании Microsoft до 23-х. Однако Microsoft заявляет, что Bethesda сохранит существующее лидерство в индустрии, и в самой компании-издателе также отметили: "Bethesda все еще Bethesda".

- Мы все еще работаем над теми же играми, что и вчера, созданными теми же студиями, с которыми мы работали в течение многих лет, и эти игры будут изданы нами, - написал в своем заявлении директор по маркетингу Bethesda Пит Хайнс .

О покупке стало известно в преддверии выхода консолей нового поколения Xbox Series X и конкурирующей PlayStation 5. Xbox поступит в продажу 10 ноября, а PS5 - 12-го.

Ранее сообщалось, что Facebook купил сервис анимационных картинок Giphy. Эту сделку оценили гораздо скромнее - в 400 миллионов долларов.

В марте 2020-го Bethesda выпустила на рынок Doom Eternal - продолжение серии легендарных шутеров.