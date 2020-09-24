Как Minecraft выглядит на PlayStation VR — трейлер геймплея

Видео демонстрирует игру от первого лица в VR на различных локациях, как на поверхности, так и под водой. Совершенно новые ощущения, судя по всему, принесет иследование мира игры Minecraft в виртуальной реальности, а также взаимодействие с предметами, строительство и сражения с монстрами.

Напомним, поддержка виртуальной реальности в Майнкрафт является бесплатным апгрейдом.



