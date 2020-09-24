Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.96
USD
28.21
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
23 сентября 20, 22:06
Как Minecraft выглядит на PlayStation VR — трейлер геймплея
Minecraft
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Sony и Mojang опубликовали трейлер геймплея Minecraft на PlayStation VR. Режим поддержки виртуальной реальности в игре уже стал доступен всем владельцам шлемов PSVR.

Видео демонстрирует игру от первого лица в VR на различных локациях, как на поверхности, так и под водой. Совершенно новые ощущения, судя по всему, принесет иследование мира игры Minecraft в виртуальной реальности, а также взаимодействие с предметами, строительство и сражения с монстрами.

Напомним, поддержка виртуальной реальности в Майнкрафт является бесплатным апгрейдом. 

Трейлер геймплея Minecraft на PSVR
gameway.com.ua
Ещё по теме:
PS Store: Black Ops 3 обошел Fallout 4
Сегодня выйдет большое обновление 1.8.8 для Minecraft
Minecraft выйдет для VR-шлема Samsung Gear VR
Minecraft: продано более 100 млн копий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей