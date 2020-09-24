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23 сентября 20, 22:06
Как Minecraft выглядит на PlayStation VR — трейлер геймплея
Видео демонстрирует игру от первого лица в VR на различных локациях, как на поверхности, так и под водой. Совершенно новые ощущения, судя по всему, принесет иследование мира игры Minecraft в виртуальной реальности, а также взаимодействие с предметами, строительство и сражения с монстрами.
Напомним, поддержка виртуальной реальности в Майнкрафт является бесплатным апгрейдом.Трейлер геймплея Minecraft на PSVR