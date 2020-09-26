Игры Новости Игр
25 сентября 20, 21:01
Релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition - первые оценки
Mafia Definitive Edition - ремейк первой "Мафии", которая выходила еще в 2002 году. Версия 2020 года отличается улучшенной графикой, которую заново рисовали под современные стандарты, расширенным сюжетом и дополнительными миссиями.
Автор Destructoid похвалил ремейк за сохранение лучших черт оригинала и правильного улучшения недочетов. Отдельно журналист хвалит Лост Хевен.
Ко всему PC Gamer похвалили стрельбу. В то же время сам персонаж получился медлительным, что вызывает сложности при использовании укрытий в узких коридорах.
Оценки Mafia Definitive Edition:
PC Games - 90
Destructoid - 90
GameStar -88
AusGamers - 82
PCGamesN - 80
IGN - 80
PC Gamer - 79
Screen Rant - 70
Как сообщалось ранее, Hungar 13 опубликовали системные требования ремейка Mafia для ПК, раскрыв дополнительные графические настройки.