Релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition - первые оценки

Mafia Definitive Edition - ремейк первой "Мафии", которая выходила еще в 2002 году. Версия 2020 года отличается улучшенной графикой, которую заново рисовали под современные стандарты, расширенным сюжетом и дополнительными миссиями.

Автор Destructoid похвалил ремейк за сохранение лучших черт оригинала и правильного улучшения недочетов. Отдельно журналист хвалит Лост Хевен.

Ко всему PC Gamer похвалили стрельбу. В то же время сам персонаж получился медлительным, что вызывает сложности при использовании укрытий в узких коридорах.

Оценки Mafia Definitive Edition:

PC Games - 90

Destructoid - 90

GameStar -88

AusGamers - 82

PCGamesN - 80

IGN - 80

PC Gamer - 79

Screen Rant - 70



