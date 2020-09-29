Как DOOM Eternal летает на RTX 3080 — тестирование графики

Одна из новых топовых видеокарт от Nvidia GeForce RTX 3080 буквально взрывает DOOM Eternal, выводя производительность графики в игре на монструозный уровень.

Nvidia протестировали игру в разрешении 4K на RTX 3080 и сравнили с тем, как DOOM Eternal ведет себя на RTX 2080. Естественно, все это на максимальных настройках качества графики.

Результаты ошеломляют. В самых напряженных сценах перестрелок с массой врагов и взрывов в кадре, RTX 3080 выдает до 152 Fps. В среднем новая видеокарта стабильно держит 120-130 кадров в секунду с некоторыми дропами до 95-110 Fps.

Пересматривал этот ролик раз десть, отвал башки, как говорится. Смотрите сами.



