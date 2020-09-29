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29 сентября 20, 13:01
Как DOOM Eternal летает на RTX 3080 — тестирование графики
DOOM Eternal
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Одна из новых топовых видеокарт от Nvidia GeForce RTX 3080 буквально взрывает DOOM Eternal, выводя производительность графики в игре на монструозный уровень.

Одна из новых топовых видеокарт от Nvidia GeForce RTX 3080 буквально взрывает DOOM Eternal, выводя производительность графики в игре на монструозный уровень.

Nvidia протестировали игру в разрешении 4K на RTX 3080 и сравнили с тем, как DOOM Eternal ведет себя на RTX 2080. Естественно, все это на максимальных настройках качества графики.

Результаты ошеломляют. В самых напряженных сценах перестрелок с массой врагов и взрывов в кадре, RTX 3080 выдает до 152 Fps. В среднем новая видеокарта стабильно держит 120-130 кадров в секунду с некоторыми дропами до 95-110 Fps.

Пересматривал этот ролик раз десть, отвал башки, как говорится. Смотрите сами.

RTX 3080 VS RTX 2080 в DOOM Eternal

Напомним, видеокарта GeForce RTX 3080 призвана обеспечить рекордную производительность для геймеров. Она работает на базе Ampere — архитектуры Nvidia RTX второго поколения. Видеокарта оснащена улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6X. На карте установлено 8704 ядра Nvidia CUDA, 10 гигабайт памяти, пропускная способность шины – 320 бит.
gameway.com.ua
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