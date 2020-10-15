Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.33
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
14 октября 20, 22:08
Вышла демо-версия Leisure Suit Larry — Wet Dreams Dry Twice
Wet Dreams Dry Twice
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство Assemble Entertainment и студия CrazyBunch выпустили бесплатную демо-версию Leisure Suit Larry — Wet Dreams Dry Twice.

В этом демо игрокам предстоит исследовать остров Кэнкам, который входит в архипелаг Калауа.

Ненаглядная Ларри по имени Фейт исчезла, оставив лишь загадочный сигнал со своего телефона. На этом острове игроки смогут отыскать первые зацепки о местонахождении Фейт, повстречать множество странных персонажей и соблазнительных дам.

В демо входит:

- бучающая миссия и краткая история событий предыдущей игры Leisure Suit Larry — Wet Dreams Don`t Dry; 

- Полная миссия на острове Кэнкам (около 1 часа игрового процесса) — первом острове архипелага Калауа, нового игрового мира.

Дата релиза полной версии игры — 23 октября. Проект будет доступен в магазинах Steam и GOG на платформах PC и Mac. Предыдущая часть серии Leisure Suit Larry — Wet Dreams Don`t Dry получила достаточно высокие пользовательские оценки в Steam (85% положительных отзывов).

Видео прохождения демо-версии:
gameway.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей