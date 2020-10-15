Вышла демо-версия Leisure Suit Larry — Wet Dreams Dry Twice

В этом демо игрокам предстоит исследовать остров Кэнкам, который входит в архипелаг Калауа.

Ненаглядная Ларри по имени Фейт исчезла, оставив лишь загадочный сигнал со своего телефона. На этом острове игроки смогут отыскать первые зацепки о местонахождении Фейт, повстречать множество странных персонажей и соблазнительных дам.

В демо входит:





- Полная миссия на острове Кэнкам (около 1 часа игрового процесса) — первом острове архипелага Калауа, нового игрового мира. Дата релиза полной версии игры — 23 октября. Проект будет доступен в магазинах Steam и GOG на платформах PC и Mac. Предыдущая часть серии Leisure Suit Larry — Wet Dreams Don`t Dry получила достаточно высокие пользовательские оценки в Steam (85% положительных отзывов). Видео прохождения демо-версии: Видео прохождения демо-версии:



