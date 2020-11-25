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25 ноября 20, 10:59
Google готовит 400 игр для стримингового сервиса Stadia
Stadia
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Компания Google активно работает над наполнением библиотеки стримингового сервиса Stadia.

По словам директора по играм Stadia Джека Бузера, компания готовит к запуску около 400 новых проектов от 200 разработчиков.

Бузер не стал делиться конкретными сведениями по отдельным играм, но сказал, что большинство из них появятся в 2021 году и позже. По данным Android Police, этот список включает около 50 невыпущенных игр, которые были объявлены для сервиса, а также еще около 100 уже доступных проектов.

Бузер высказал долгосрочную приверженность компании Google своей стриминговой игровой платформе. Он отметил, что Google планирует расширять Stadia на 2023 год.

«Гейминг – это один из крупнейших бизнесов в Google… Вот почему вы видите, что мы вкладываем так много времени и энергии в поддержку всех этих сотен разработчиков, создающих все эти игры. У нас впереди очень захватывающий год. И, на самом деле, впереди нас ждут очень интересные годы».

Среди этих новых игр имеются эксклюзивные проекты, разрабатываемые внутренними студиями Google, а также партнёрами, такими как Harmonix. Чтобы усилить свою команду разработчиков, компания наняла нескольких известных сотрудников, включая бывшего продюсера Ubisoft и EA Джейд Рэймонд и бывшего главу студии Sony Santa Monica Шеннон Стадстилл.

«Вы увидите, что количество эксклюзивного контента на нашей платформе быстро масштабируется», — говорит заявил Джек Бузер.
ITC.ua
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