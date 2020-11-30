PS2 игру God of War запустили на Xbox Series X и S

Для этого он использовал эмулятор Retroarch’s PCSX2.

На его канале был также опубликован короткий отрезок видео с геймплеем God of War. По словам автора видео, благодаря режиму разработчика, можно запускать множество эмуляторов на консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Вполне вероятно, что и другие старые игры, выпущенные для PlayStation предыдущих поколений можно запустить и играть на новой консоли от Microsoft.