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27 ноября 20, 19:50
PS2 игру God of War запустили на Xbox Series X и S
Для этого он использовал эмулятор Retroarch’s PCSX2.
На его канале был также опубликован короткий отрезок видео с геймплеем God of War. По словам автора видео, благодаря режиму разработчика, можно запускать множество эмуляторов на консолях Xbox One и Xbox Series X/S.
Вполне вероятно, что и другие старые игры, выпущенные для PlayStation предыдущих поколений можно запустить и играть на новой консоли от Microsoft.