Как работают требушеты и минометы в Stronghold: Warlords

Firefly Studios выпустили очередной дневник разработчика по замкостроительной стратегии Stronghold: Warlords. В этом видео нам рассказывают и показывают, как в игре работают требушеты, пороховые орудия и баллисты.

Stronghold: Warlords будет первой игрой в нашей серии, где мы представим пороховые осадные орудия. В виде громовых бомб, устрашающего миномета, хвачи, тележками с огненными стрелами и многого другого, каждый из них можно использовать по-разному, чтобы покалечить и в итоге победить соперников. Firefly Studios

Интересно, что у требушета есть несколько механик. Это грозное и дальнобойное орудие средневековья может не только метать камни, но и зараженных животных. Обстреляв вражеские строения или фермы таким «биологическим оружием», можно нанести серьезный урон производству продуктов и живой силе врага.

Громовые бомбы — это древний вид гранат, которые активно использовались в Китае. Металлические шары, наполненные порохом, поражают противника осколками при взрыве. Их также можно загружать в требушеты и у этих бомб есть еще одно свойство — они могут вызывать пожары в замке и сжигать поля с урожаем вне крепости. Таким образом можно выжечь целые индустрии противника.

Еще в игре будут минометы, которые очень эффективны против войск. Удачный выстрел из нескольких мортир может уничтожить весь вражеский отряд. Кроме того, ядра, вылетающие из минометов, могут рикошетить при попадании от земли, что увеличивает их зону поражения и наносит дополнительный урон врагу.

Также в серию возвращаются баллисты — не только, как орудия для нападения, но и весьма эффективные гаджеты для защиты замка. Баллиста хороша для точечного уничтожения осадных орудий и нанесения значительного урона тяжелым бронированным юнитам, в том числе вражеским лордам. Но их главный недостаток кроется в очень медленной перезарядке и низкой мобильности самих орудий. Если легкая пехота прорвется к баллистам, то пиши пропало.









Ранее мы также показывали, как работают осадные башни и ракетные установки в игре. Кроме того, рекомендуем почитать наше превью по ранней демоверсии Stronghold: Warlords и посмотреть видео геймплея с живого прохождения демки с использованием катапульты и ракетниц.

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